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萊劑美豬爭議 民團：弱勢家庭成為人體試驗場

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
關心家庭議庭的家庭主流化聯盟、媽媽盟、台北市真愛健康協會今舉辦記者會，批政府忽視國人健康權益，讓經濟力較弱的弱勢家庭成為美豬的試驗場。記者葉冠妤／攝影
關心家庭議庭的家庭主流化聯盟、媽媽盟、台北市真愛健康協會今舉辦記者會，批政府忽視國人健康權益，讓經濟力較弱的弱勢家庭成為美豬的試驗場。記者葉冠妤／攝影

蔡英文總統8月底宣布台灣明年元月起將開放含萊克多巴胺美豬、全齡美牛進口，關心家庭議庭的家庭主流化聯盟、媽媽盟、台北市真愛健康協會今舉辦記者會，批政府忽視國人健康權益，讓經濟力較弱的弱勢家庭成為美豬的試驗場，並高喊「拒絕弱勢家庭成為美豬人體試驗場！」政府政治應具備家庭觀點，推動的政策都應考量對家庭所造成的影響。

曾在2018年發起「適齡性平教育公投」和「民法婚姻以外立法形式規範同性結合公投」的下一代幸福聯盟，近來轉進成為家庭主流化聯盟，關心各種政策對家庭帶來的影響。

家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩指出，美豬和台豬價差高達25%以上，加上台灣食品加工業發達，低廉美豬進口後，最可能被製造成貢丸、魯肉飯、水餃、絞肉、肉鬆，也因價格低廉，恐成為弱勢家庭的選擇，進到弱勢家庭的餐桌上，也沒有辦法拒絕。

曾獻瑩說，政府未經完整的風險評估，就開放含萊客多巴胺美豬進口，將讓台灣的弱勢家庭成為瘦肉精美豬的人體試驗場。

曾獻瑩說，雖然政府急消毒，強調會要求所有豬肉都要標示產地來源，但根據進口貨物原產地認定標準第7條，進口肉品若在台灣進行主要加工，也可以標示為台灣豬肉，這是一個很大的爭議，更何況標示需要大量人力把關，他質疑現有的人力、設備與經費是否已足已推動此一政策？

曾獻瑩表示，家庭主流化是國家應該採取一種策略，更是一種核心價值，希望所有政府的計畫與法律都應該要考慮到對家庭影響，具備有家庭的觀點，開放美豬政策應該要有針對家庭的健康影響評估，來幫助政府各部門及國人了解美豬對國人家庭健康的影響，而不是貿然開放。

3個孩子的媽、媽媽盟新北專員鄭珮瑾則說，她的孩子餓時，最快料理方法是煮水餃，或者孩子下課在外補習吃滷肉飯，坐月子的媽媽，傳統上也會吃杜仲腰花、歸耆豬肝等，幼童跟產婦都難保不會吃到美豬，民以食為天，媽媽的小小心願就是吃安全食物，希望政府提供食品保障。

台北市真愛健康協會祕書長謝龍年也指出，國人每月平均食用高達3公斤的豬肉，高出其他國家多50%，且國人喜歡吃容易累積毒素的內臟；既然衛福部未做致癌的風險評估，就不宜開放瘦肉精美豬進口。

美豬 美牛

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