綠營黨團三長還是搞不定 派系之間有歧見

立法院日前開議，但民進黨團幹事長、書記長人選仍然未定案。知情人士透露，目前傾向由各派系協調，但新蘇系提議，本會期由民進黨立委鄭運鵬、鍾佳濱續任後，接下來每會期輪流擔任，卻引發非新蘇系的不滿，認為要是本會期由新蘇系推舉兩人，下一會期應輪到非新蘇系推舉。

2022縣市長初選逼近，也引發綠委卡位黨團幹部，希望爭取曝光機會。民進黨團幹部過去按照慣例都是輪流擔任，但黨團總召柯建銘此次則支持由民進黨立委鄭運鵬、鍾佳濱續任幹事長、書記長，引發登記角逐的綠委莊瑞雄、陳亭妃的不滿。

民進黨團上周四舉行黨團大會，會中討論聚焦黨團幹部三長的人選，但未討論出結果。柯建銘在會中表示，考量到默契，以及讓黨團幹部能夠有充分的發揮和歷練，他希望鄭運鵬和鍾佳濱能夠續任，也期望未來黨團幹部能改為一年制，而非每一個會期改選。

對此，陳亭妃在會中表示抗議，認為如果黨團執意要由現任幹部續任，當初何必要求有意願的綠委登記參選？她認為，無論未來是會期制，還是一年制，應該有一套完整的機制選任幹部。現場不少民進黨立委皆發言表示同意，期待黨團能夠建立更完整的選任機制。

民進黨團原擬上周五要投票決定，但最終仍告難產。陳亭妃表示，一投票就是黨內派系各自歸位，何必如此造成黨團對立？尤其投不投票毫無機制，她還算比較資深，要是未來沒有訂出規則，要其他委員怎麼辦？

民進黨團昨繼續協調，但知情人士指出，目前還是沒有結果。他表示，目前傾向由黨內各派系協調，而新蘇系提議，本會期由鄭運鵬、鍾佳濱續任後，接下來每一會期，由新蘇系，和非新蘇系各派一人擔任黨團幹部。然而，此項提議引發非新蘇系的不滿，認為此次新蘇系推派兩個人選，下一次應該輪到非新蘇系推派兩個人選，現在仍未能達成共識。