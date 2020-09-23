孫大千批綠：當中華民國官卻消滅國號 和共產黨沒兩樣

我國駐美代表蕭美琴日前在推特上稱自己為「台灣駐美大使」引發爭議，前立委孫大千在臉書表示，民進黨從中華民國到中華民國台灣，最後把中華民國當成贅字，只剩下台灣。當中華民國的官，領中華民國的俸祿，卻處心積慮的想要消滅中華民國，民進黨和共產黨又有什麼不一樣。

孫大千表示，蕭美琴就算要自稱大使，也應該是中華民國駐美大使，而不是台灣駐美大使；外交部長吳釗燮就算要投書推動入聯，也應該主張中華民國重返聯合國，而不是台灣參與聯合國。