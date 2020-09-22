台美互動再升格 駐美代表變「大使」

（德國之聲中文網）周末，有網友發現，台灣駐美經濟文化代表處代表蕭美琴推特賬號的自我介紹一欄中出現「駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US)字樣，並稱「這是個人賬戶」。這一文字變動立即引發熱議，甚至有人將其解讀為美台即將建交的前兆。蕭美琴周一再次發推予以澄清。「讓眾多支持者失望了，抱歉。但台灣大使確實是很多人對我的稱謂，也是對我工作的描述。我同美方互動時的職位仍然是台北經濟文化代表處代表。」不過，截至本台發稿時為止，蕭美琴個人推特賬戶上仍標注著「駐美大使」字樣。

美國和台灣之間並沒有正式的外交關系。對北京而言，台灣是分裂的一省，並宣稱必要情況下，會以武力收復台灣。

今年年中被任命為台灣駐美代表的蕭美琴現年49歲，父親是台灣人，母親則是美國人。蕭美琴周日也在其臉書賬號上發表長文，做進一步的澄清。她寫道：「我七月底到任後像拼命三郎一直努力跟各界接觸、溝通、爭取，盼長期台灣在國際上碰到的不公平待遇能夠有所改善。在代表處同仁一起努力下，有些事情確實有所進展，美方對我們許多的訴求也多正面看待。但是，每一步都是艱辛，也不可否認，雙邊關系的法律結構，以及美國的政策框架『一中政策』還是存在著。」

她表示：「我在私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂，但也不是我自封自嗨。For all practical purposes，我在美國代表台灣，實際工作跟各國使館沒什麼不同，甚至因台灣處境艱困，我的工作量以及跟美方互動頻率比其他國家大使的業務還要多跟複雜；因此，ambassador 不但是對我現有工作的形容詞，事實上也已經成為許多美方各界友人稱呼我的方式。」

蕭美琴表示，美國國務卿彭佩奧稱贊台灣為「可靠的伙伴」，美國衛生部長以及美國副國務卿近期對台灣的訪問，都「彰顯美國對台灣民主和經濟自由的肯定與支持。」

蕭美琴提到：「這些年在台灣人民努力創造民主、自由、繁榮的社會，以及公私部門在防疫過程中亮眼的表現，讓國務卿龐培歐曾經形容台灣是『可靠的同伴』、『世界良善的力量』，甚至以衛生部長訪問，和前所未有的國務院次卿親臨李前總統告別式，來彰顯美國對台灣民主和經濟自由的肯定與支持。」

周日，台灣總統蔡英文回應「駐美大使」一事時表示，不論蕭美琴的頭銜是什麼，都會抱持為台灣努力，跟駐美代表處，一起來跟美方保持最好溝通狀態。

一段時間以來，美台高層互動明顯加溫，美國除了擴大對台軍售規模之外，還先後派遣衛生部長和副國務卿訪問台灣。上周，更有參眾議員分別提案，呼籲美國恢復同台灣的外交關系。

周一，中國官媒《人民日報》發表評論再度強調「世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。『評論稱：』中方有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】