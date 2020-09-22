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黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織 財產高達13億元

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
不當黨產處理委員會主委林峯（右）與副主委孫斌（左）舉行「認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織」說明記者會，並公布中華救助總會的資金與在各地大樓。記者蘇健忠／攝影
不當黨產處理委員會主委林峯（右）與副主委孫斌（左）舉行「認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織」說明記者會，並公布中華救助總會的資金與在各地大樓。記者蘇健忠／攝影

行政院黨產會今天認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織，黨產會行政處分書也定步送達救總。救總經認定為附隨組織後，應依黨產條例第8條第5項在4個月內向本會申報財產；其名下受黨產條例第5條第1項推定為不當取得之財產，依黨產條例第9條第1項規定，原則禁止處分。

根據黨產會調查，救總現有財產價值仍高達約13億餘元，其中現金等流動資產約5億元，不動產帳列價值約8.6億元。

黨產會調查，救總係由國民黨中央成員奉蔣中正總裁指示籌備，於39年4月4日以「中國大陸災胞救濟總會」名稱成立，80年間更名為「中國災胞救助總會」，再於89年間更名為「中華救助總會」。自擬定救總之發起人名單開始，國民黨即實質控制救總重要人事，曾有國民黨中央認為不適當之人如雷震、齊世英當選監事，救總之理事長谷正綱甚至將雷、齊二人除名後再向國民黨秘書長報告轉知黨中央之例。

黨產會指出，國民黨又曾以直接或間接之方式，陸續以國家資源挹注救總超過50億元（政府補助、撥用公有地與辦公廳舍、影劇票強制附勸大陸救濟金等），使救總人事及業務費用由國家負擔，與一般財務獨立自籌經費之組織不同，而實質控制救總之財務。又救總各項救濟業務，多係國民黨中央提案並決議相關處理原則後，再交由救總執行經營，執行完畢後再向國民黨中央報告成果，故救總之業務經營亦受國民黨實質控制。

黨產會依據黨產條例第4條第2款後段等規定，經第98次委員會議，認定救總曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，故為國民黨之附隨組織。

行政院黨產會主委林峯正（右）今天下午召開記者會，正式做出行政處分，認定中華救助總會為國民黨附隨組織。記者王寓中╱攝影
行政院黨產會主委林峯正（右）今天下午召開記者會，正式做出行政處分，認定中華救助總會為國民黨附隨組織。記者王寓中╱攝影
社團法人中華救助總會遭不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，並公布中華救助總會在各地所屬大樓。記者蘇健忠／攝影
社團法人中華救助總會遭不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，並公布中華救助總會在各地所屬大樓。記者蘇健忠／攝影
中華救助總會遭不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織。記者蘇健忠／攝影
中華救助總會遭不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織。記者蘇健忠／攝影
不當黨產處理委員會主委林峯（右）與副主委孫斌（左）舉行「認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織」說明記者會，並公布中華救助總會的資金13億。記者蘇健忠／攝影
不當黨產處理委員會主委林峯（右）與副主委孫斌（左）舉行「認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織」說明記者會，並公布中華救助總會的資金13億。記者蘇健忠／攝影

黨產會 國民黨 行政院

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