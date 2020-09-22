藍批三倍券數位綁定率低 政院：能達到政策效果最重要

國民黨立委洪孟楷今批評，振興三倍券當初花大筆公帑做數位系統開發，卻只有8%民眾選擇數位綁定，根本是浪費預算又得不到效果。行政院則表示，三倍券能達到政策效果最重要，截至目前為止，三倍券確實體現好領、好用、好刺激。

行政院長蘇貞昌今上午原預計在立法院施政報告並備詢，但遇國民黨立委杯葛，至今仍未上台報告。

不過，根據已送到立法院的書面報告顯示，振興三倍券政策共2217萬人參與，其中8%民眾選擇數位綁定，遭洪孟楷質疑，當初花大筆公帑做數位系統開發，根本是浪費預算又得不到效果。

行政院發言人丁怡銘則表示，因應民眾習慣，振興三倍券與各部會推出的相關方案都有發揮效果，政策因勢利導，振興受疫情衝擊的市場經濟，像是我國7月零售業營業額正成長，一舉衝上新台幣3300多億元，終止疫情以來連續5個月負成長，也創下史上同期新高，其中百貨公司營業額成長10.3%，便利商店營業額更成長了21.3%，甚至受疫情較大衝擊的餐飲業，業績也轉為正成長，顯示三倍券確實發揮效果。

丁怡銘表示，三倍券能達到政策效果最重要，截至目前為止，三倍券確實體現好領、好用、好刺激。