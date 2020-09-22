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前國代蔡志弘將出新書 揭與李登輝互動過往

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
曾任國大代表的前海基會顧問蔡志弘近期將出版新書，揭密與李前總統互動過往。（取自蔡志弘臉書）
曾任國大代表的前海基會顧問蔡志弘近期將出版新書，揭密與李前總統互動過往。（取自蔡志弘臉書）

美國務次卿克拉奇日前來台，代表美方出席李前總統追思告別禮拜；日本前首相森喜朗更二度率團赴台，向李前總統致意，曾任國大代表的前海基會顧問蔡志弘近期將出版新書，揭密與李前總統互動過往，讓外界更了解李前總統用人之道。

蔡志弘受訪指出，預定年內推出自傳形式著作「堅持：為與不為」，主要記錄1996年至2000年擔任第三屆國大代表等公職期間，歷經台灣重要黨政改革歷程。當時李前總統兼任國民黨主席，位高權重，但從兩人互動小故事可知，李識人深刻且用心，在用人方面可謂超前部署。

蔡志弘回憶，2000年陳水扁當選後，他前往桃園大溪鴻禧山莊拜會李前總統，沒想到進門之後，李前總統第一句話就是：「蔡志弘，拍謝厚，今年大年初三，我車子經過大溪鴻禧山莊，看到你跟你媽媽還有姐姐在路邊散步，本來想停車，但車子一時無法停下來。」

接著，李前總統還跟他說：「有一件事情，我太太第一個知道，你是第二個知道。」這番話讓蔡志弘感覺到李總統相當重視他，且心思極為細膩，用心很深。

蔡志弘提到，李前總統離開國民黨之後，在籌備台聯黨期間，他和一位國民黨前黨務主管及一位媒體高層，在該主管的家裡談了一陣子，就希望他先把國民大會次團的北北東聯誼會（蔡志弘時任會長）改組為台灣政務發展協會。

蔡志弘表示，該次談話後，他有再和李見面，在外雙溪的翠山莊，這次李就跟他說明台聯黨的一些做法，例如如何訓練黨員等事宜，並邀請他出任不分區立委，也叫他去跟黃主文會面。

他回憶說，這次見完李前總統，他走出翠山莊大門，李送他到大門外，因為李是長輩，他就覺得很不好意思。之後他接到TVBS何啟聖的電話，何問他剛剛是否見了李登輝，還追問他們談了什麼。

蔡志弘說，那天中午之後，TVBS每次播李前總統的新聞時，都會播出李送他到門口的畫面，事後他才了解，原來當時是T台主管廖福順指派記者梁天俠躲在翠山莊前一條溪對面的樹後面，把這個畫面拍下來，然後連續播放了幾個禮拜。

他當時有詢問有哪些人會加入台聯，李前總統提到有些國代，可能認為他擔任過書記長，如果加入台聯，應能發揮加乘效果。不過，他並沒有意願，因為從他個人理念來看，他就是永遠的國民黨員，從來沒有想過要加入其他黨派，這是相當明確的。

蔡志弘還提到，後來陳水扁執政期間，他的岳父張建邦曾透露，阿扁有次找張去官邸談話，希望蔡志弘來擔任某部會的部長。阿扁也曾提名張建邦擔任監察院長。

不過，國代任期結束之後，蔡志弘就專注自己的事業發展，還有教書和陪伴家人，未考慮擔任不分區立委或部長，公職生涯也就暫時畫下句點。

台聯 國民黨 陳水扁

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