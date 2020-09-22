蔣萬安自曝想生二寶 型男命理師預言2021生女孩

立委除了政事外，私底下的家庭狀態也備受矚目。國民黨籍立法委員蔣萬安上網路節目，對於「立院男神」這個封號，他表示有點排斥因此會更努力證明自己，蔣萬安也透露和太太有想生二寶的打算，命理師大膽預言他可能會在2021下半年有女兒。

立法委員蔣萬安上《今天神回應》網路節目，主持人阿KEN詢問蔣萬安會不會排斥「立委男神」的封號，蔣萬安表示「有一點小排斥，我希望大家關注到的是我的能力跟專業，可是往往大家都看到『立院男神』，好像是虛有外表卻沒內涵」，但他自信地說「上一屆四年下來，我相信已經證明給大家看」。

阿KEN接著問，除了你自己外，還有哪些長得帥氣的立院男神，蔣萬安認為江啟臣、吳怡農、林昶佐都滿帥氣的，針對2018年與民進黨立委參選人吳怡農的選戰，阿KEN表示「你們之間感受不到有惡言相向」，蔣萬安說明「我很堅持是一個正面的選擇，我們都維持這樣的君子之爭，其實民眾是很厭惡（負面）選風」。

當節目談到，他與太太的相處秘訣，他靦腆回「如果有意見不合或小衝突，男孩子大方點開口跟太太示好，把事情說明清楚，溝通很重要」。接著型男命理師Jacky，分析蔣萬安命盤，命理師表示「蔣委員屬水，汪洋型所以比較海派，交際廣闊，很擅長與人互動，而委員年柱帶七殺也就代表權柄，權利與說服力、很有影響力，還有帶了食神，也就是得人疼」。

命理師解釋，蔣萬安的食神跟七殺剛好在同張命盤，代表「食神制殺」，有權又不會太壓迫，遇到狀況往往能逢凶化吉，命理師表示「委員生在冬天，本身屬水所以能量是強的，氣勢強旺、責任感重，太多事往自己身上攬」，蔣萬安聽完直言「親自參與比較了解，了解也比較深入，其實會比較辛苦」，命理師曝他下半年只會更忙。

蔣萬安也在節目中爆料「我跟我太太都一直很想要有二寶」，命理師指出2021的下半年有機會，且是女孩的機率比較高，主持人阿KEN問「如果女兒跟你說爸爸我喜歡女生，該怎麼辦」，蔣萬安回「我跟我太太都是很開明的，隨著她的性向自由發展」，日前傳出他已將目光放在2022台北市長選戰，蔣萬安積極參與網路節目，就是要選民看見他的不一樣。