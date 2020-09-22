振興券僅8%綁數位 藍委轟政院：打臉自己的錯誤政策

在國民黨團杯葛下，行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告未果。在施政報告書面內容指出，振興三倍券共2217萬人參與，其中只有8%民眾選擇數位綁定，國民黨立委洪孟楷質疑，當初花大筆公帑做數位系統開發，根本是浪費預算又得不到效果。

根據施政書面報告內容指出，振興三倍券到第二波共2217萬人參與，其中超過9成2民眾選擇紙本，只有不到一成的人選擇數位綁定。洪孟楷質疑，這與6月推出時誇稱「一半民眾」選擇數位真的差很大。

報告指，振興券總發行成本高達22億元，其中有一半是做數位系統開發等使用。洪孟楷質疑，￼￼￼所以今天的施政報告，白紙黑字打臉自己過去的錯誤決策，沒有人應該負責道歉嗎？三倍券雖然大多數人都領取也使用，但錯誤的政策如今回頭來看，不到三個月就被打臉。

洪孟楷也說，當初花大筆公帑做數位系統開發，背後目的是為了讓什麼樣的業者獲得好處？還是為數位而數位？￼故意不想跟馬政府時代消費券一樣，結果就是浪費預算又得不到效果。國民黨團要求蘇貞昌為過去的雙標先跟人民道歉，過去的瘦肉精轉彎、現在的三倍券浪費，再再顯示決策的多頭馬車及政治考量，「請道歉！別把台灣人民當塑膠！」