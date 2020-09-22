韓國瑜會做得比較好？柯文哲：蛤！ 再嗆美豬標錯重點

2022北市長選舉，最新TVBS民調，若國民黨蔣萬安對上民進黨陳時中、民眾黨黃珊珊，支持度分別為50%、37%、9%。柯文哲今天被媒體問及，目前蔣萬安民調高於黃珊珊，會不會轉向支持蔣？柯文哲不回應；媒體續問，名嘴陳揮文說，韓國瑜當市長會比柯文哲做得好，柯文哲則是回「蛤？」似乎不認同說法。

柯文哲與副市長黃珊珊今天一同出席於南門中繼市場舉辦的食品安全周活動，對於北市長選舉相關議題，柯與黃珊珊都低調不回應。

不過柯文哲致詞時，也再提美豬爭議。柯再嗆中央，不應標錯重點，柯說，產地不重要，重點應該是再瘦肉精。

柯文哲表示，最近的美豬牛進口食安議題，台北市在衛生局長黃世傑的努力下，已經一個一個做好QRcode溯源食材登錄，所以國內農產品溯源都沒問題，但美豬牛要進來，源頭不做管理，就算有QRcode溯源系統，也是沒有用，因為進來的東西怎樣也不曉得，中央只規定標註產地美豬，但產地不重要，重要的應該是瘦肉精，不應該標錯重點。

柯文哲也提到，台北市已有南門市場、大龍市場、士東市場及環南市場攤商百分之百通過GHP（食品良好衛生規範準則），這是一個里程碑。其中最難的應該是環南市場，每一攤都通過GHP，柯也開玩笑說，「我聽到之後，還說真的假，每一攤都通過？要保持下去，不要只有檢查那一天通過。」

柯文哲也提到，台北市敬老卡38%綁定三倍券，已有超過十萬名長者，花光三千元，讓他很驚訝，甚至最大受益者是全聯，才一個半月，三千元刷完，而且大部分都是花在全聯超市。

柯表示，無現金交易的好處，除了交易快速，還有是衛生，這也是城市進步的象徵，他也指示市場處，由南門市場組織成教練團，讓台北市每個市場，做到南門市場的標準，透過市場進步，讓台北市成為更文明城市。