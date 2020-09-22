綠黨團幹部喬不定 陳亭妃爭機制：以後就總召決定好了

立法院日前開議，但民進黨團幹事長、書記長還是喬不定，有意擔任幹事長的綠委陳亭妃堅持，今後還是要訂出一個機制，她更直言，「（如果）以後就總召決定，那也是一個機制，（當初）我就不登記了！」

2022縣市長初選逼近，也引發綠委卡位黨團幹部，希望爭取曝光機會。民進黨團幹部過去按照慣例都是輪流擔任，但黨團總召柯建銘此次則支持由民進黨立委鄭運鵬、鍾佳濱續任幹事長、書記長，引發登記角逐的綠委陳亭妃、莊瑞雄的不滿。

民進黨團上周四舉行黨團大會，會中討論聚焦黨團幹部三長的人選，但未討論出結果。柯建銘在會中表示，考量到默契，以及讓黨團幹部能夠有充分的發揮和歷練，他希望鄭運鵬和鍾佳濱能夠續任，也期望未來黨團幹部能改為一年制，而非每一個會期改選。

對此，陳亭妃在會中表示抗議，認為如果黨團執意要由現任幹部續任，當初何必要求有意願的綠委登記參選？她認為，無論未來是會期制，還是一年制，應該有一套完整的機制選任幹部。現場不少民進黨立委皆發言表示同意，期待黨團能夠建立更完整的選任機制。

民進黨團原擬上周五要投票決定，但最終仍告難產。陳亭妃表示，一投票就是黨內派系各自歸位，何必如此造成黨團對立？尤其投不投票毫無機制，她還算比較資深，要是未來沒有訂出規則，要其他委員怎麼辦？

陳亭妃強調，她自始自終就是希望有一個學習的機會，現在只是希望黨團能夠訂出一個機制，「（如果）以後就總召決定，那也是一個機制，我就不登記了」。她強調，「一個機制要訂出來，不然黨團的氣氛會愈來愈不好」。

至於為何堅持要讓鄭運鵬、鍾佳濱續任？陳亭妃表示，具體原因並不了解，若說是因為他們好配合，她質疑，「那誰不好配合？」並透露，她被告知是鄭運鵬要選桃園市長，需要曝光。

據了解，民進黨團今下午將繼續協調，決定相關人選。