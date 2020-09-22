馬英九：羅智強也得過文學獎但沒有做過渣男

前總統馬英九上午出席國民黨革實院長羅智強「伊羅預言」新書發表會，羅智強被形容是被政治耽誤的暢銷家，也曾任馬政府時的總統府發言人、副秘書長等重要職務，馬英九在致詞時還拿羅智強和總統府前發言人丁允恭「超級比一比」，他說，羅也曾任重要職務，得過文學獎，但沒有做過「渣男！」

馬英九說，羅智強曾任總統府發言人、副秘書長等重要，也是他的文膽與智囊，羅智強學的是企管，但喜歡寫書，過去寫過8本書，也得過文學獎，但是羅沒有做過「渣男」，現場笑起來，馬英九還加碼說，「鼓個掌吧！」

馬強調，羅智強有這麼大的權力卻沒有逾越本分，這是了不起的事情。

從丁允恭酸到羅智強街頭開講還不戴口罩，談到瘦肉精美豬議題，馬批評民進黨是以民主之名行獨裁之實，開放美豬沒跟任何人商量，但此時現場麥克風突然不斷雜音干擾，讓馬講不下去 ，馬又問說，「這不是民進黨搞得吧！」現場又是一陣笑聲。