二階罷捷聯結反瘦肉精和同志城市 黃捷：扯太遠了

發起罷免高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」預計25日成立罷免總部，當天也將要車隊遊行全區，並喊出兩個口號把罷免黃捷與反對瘦肉精、同志城市聯結在一起。對於罷免人士喊出的兩個口號，黃捷表示「扯太遠了！」

「鳳山清捷隊」25日總部成立當天和遊行時將喊出「罷免黃捷！不要瘦肉精！」、「罷免黃捷！不要同志城市！」。「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢表示，對於蔡政府同意進口含瘦肉精美國豬肉、牛肉之事，黃捷不置可否，但很多國人是反對的；對於同性伴侶，清捷隊向來都尊重，可是不希望見到高雄成為「同志城市」，這卻是黃捷要推的事。

黃捷說，把她和瘦肉精、同志城市扯在一起，實在是「扯太遠了」；進口美牛美豬，是執政黨的決定，她不是執政黨！對於同性伴侶，希望發起罷免的人士去看她的政見，她從來沒有要把高雄變成同志城市。

徐尚賢表示，罷捷行動24日會向中選會領取第二階段連署書，25日總部正式成立，當天也會以車隊遊行宣示二階連署正式啟動，然後會展開地毯式的擺攤連署，盼在60天、11月底之前達到4萬份連署。

徐尚賢說，罷捷行動現在已有3萬份事先的連署，等領取正式的二階連署書，會請已連署的鳳山選民正式簽署二階連署書，讓二階連署儘快完成；根據選罷法，二階連署需2萬8783份，為了周全，「鳳山清捷隊」以4萬份為目標。