韓國瑜選北市長 郝龍斌：對台北市政了解、人越多越好

2022年台北市長選戰國民黨內點將者眾，備戰多時的國民黨革實院長羅智強上午舉行新書「伊羅預言」發表會時，前總統馬英九、台北市前市長郝龍斌出席。郝龍斌被問到台北市長人選時表示，若從台北市長角度來看，羅智強、國民黨立委蔣萬安或是更多年輕世代，有理想、有抱負的年輕人都應該更積極出來參與，

郝龍斌特別強調，台北市長參選人必須對市政了解，一上任就能接手重開機市政，「不要先胡亂做兩三年後才進入狀況」，從這角度來看羅智強是合適人選。

郝龍斌說，羅智強是國民黨優秀的戰將，羅的新書他也仔細看過，內容充分發揮戰將特性與對時事的了解，用預言方式喚醒民眾對政治問題省思，這是很好的事情。

媒體追問高雄市前市長韓國瑜是否合適？郝龍斌表示，他已經強調過，只要是國民黨戰將，對台北市政了解，人越多越好，國民黨內有很好的民主初選機制，透過機制產生最強候選人，積極爭取勝選。

至於韓國瑜是否了解台北市政，郝龍斌強調，他所提到的幾位人選都對台北市政有非常深入的了解。

媒體也詢問馬英九出席發表會是否代表力挺羅智強選台北市長，馬英九笑回，「這可以做很多種詮釋」。