聽新聞
test
0:00 / 0:00
被問馬英九談台美中 蘇貞昌沉默4秒「呵我不想批評了」
美國國務院次卿柯拉克日前訪台，不過前總統馬英九認為，美方來的人階層越高，兩岸就越緊張。行政院長蘇貞昌今受訪被問及此題，聽完題目後沉默了4秒左右，最後僅說，「呵我不想批評了」。
蘇貞昌今赴立法院施政報告及備詢，會前接受時事提問，談到近日中共軍機頻頻挑釁，甚至說出沒有海峽中線一事，蘇表示，台灣是主權獨立的國家，為維護區域和平盡心盡力，中國不斷以軍機軍艦繞台造成區域和平穩定的破壞，這不是一個負責任國家應該有的作為，也被全世界各國關注譴責。
蘇貞昌說，中國作為大國要負起責任，台灣也會盡心盡力維護國家主權、國民安全。
前總統馬英九日前認為近日兩岸的緊張，係因柯拉克訪台的緣故，因為美方來的人階層越高，兩岸就越緊張。蘇貞昌聽完題目後雖保持笑容，但沉默了4秒左右，最後僅說，「呵我不想批評了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言