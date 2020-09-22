被問馬英九談台美中 蘇貞昌沉默4秒「呵我不想批評了」

美國國務院次卿柯拉克日前訪台，不過前總統馬英九認為，美方來的人階層越高，兩岸就越緊張。行政院長蘇貞昌今受訪被問及此題，聽完題目後沉默了4秒左右，最後僅說，「呵我不想批評了」。

蘇貞昌今赴立法院施政報告及備詢，會前接受時事提問，談到近日中共軍機頻頻挑釁，甚至說出沒有海峽中線一事，蘇表示，台灣是主權獨立的國家，為維護區域和平盡心盡力，中國不斷以軍機軍艦繞台造成區域和平穩定的破壞，這不是一個負責任國家應該有的作為，也被全世界各國關注譴責。

蘇貞昌說，中國作為大國要負起責任，台灣也會盡心盡力維護國家主權、國民安全。