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我對話應爭取BTA 匯率優勢有助進口

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
經濟部長王美花（圖）已經跟美國國務院次卿克拉奇在做經貿談話，檯面上跟檯面下的都在進行。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
經濟部長王美花（圖）已經跟美國國務院次卿克拉奇在做經貿談話，檯面上跟檯面下的都在進行。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

台美經濟對話營造「台灣牌」，我方能否從中取回談判優勢？美國傅爾布萊特基金會訪問學者王騰坤21日受訪談台美關係說，美國想打開台灣農產品市場，台灣也可利用匯率優勢進口貨物。中經院顧問杜巧霞則認為，對話的說法，美國只是利用「台灣牌」營造中美貿易戰優勢，未必真的肯簽署BTA。

王騰坤：較願簽BTA

「經濟部長王美花已經跟美國國務院次卿克拉奇在做經貿談話，檯面上跟檯面下的都在進行。」王騰坤指出，最近因為新台幣在匯率上非常強勢，也是對美貿易很好的出發點，「新台幣強勢，相對來說就是美元弱勢，這樣台灣大量進口美國的東西就會比較便宜。」包括在買軍購及美國的農產品上，會有比較好的利基。

「BTA是雙邊貿易協定，FTA則比較全面性。」王騰坤說，FTA如果簽訂，那美國跟其他國家簽的FTA，台灣也要比照辦理；「同理，我們給美國的優惠，也要給其他國家一樣的優惠，這叫『非歧視性原則』。」BTA則是只有台美之間互相的貿易協定，比較不會影響到第三國談判的關稅優惠等，不會涉及貿易歧視。

王騰坤強調，目前美國會比較願意跟台灣簽署BTA，因為現在當台灣市場對美國開放，對美國來說將是個很大的市場，不只農產、軍購，還包括台積電等高科技原物料及周邊商品，都會是很好的市場。「其實最難打開的就是農產品市場，既然農產品市場可以打開，其他的應該不是大問題，頭過，身就過。」

杜巧霞：台灣恐成棋子

「BTA要達成最後協議，很困難！」中華經濟研究院WTO中心顧問杜巧霞則認為，美國能從台灣獲得的利益有限，由於勢必會面臨中方一個中國政策的壓力，必須要有很強的政治動機去克服中方抗議力道，「雖然跟新加坡、紐西蘭過去有成功案例，但那是在兩岸有ECFA的默契之下，而當時兩岸的氛圍是走向和解。」

「但現在兩岸關係凍結，ECFA能不能延續也還有待討論。」杜巧霞強調，這種情況下，台美要達成協議非常困難，如果美國真的跟台灣展開談判接觸，可能也只是製造一個氛圍而已，暗示中國對美國要有更多讓步；且中美貿易戰如火如荼，美國可能覺得連貿易讓步都不夠，而會進一步要求制度性、結構性的改革。

杜巧霞指出，當中國大談2025中國製造，甚至2035要中國標準，「還在繼續這種話題，美國當然沒辦法接受。」那台美之間即使有談判，也只是美國在打「台灣牌」，這跟川普的總統大選也有關，選前要營造美國在中美貿易戰中強勢的氛圍，才能吸引到美國民眾的選票。

「大選完後，美國可能就不會這麼重視台灣了。」杜巧霞研判。

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