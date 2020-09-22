國慶酒會今年照常舉辦 配合防疫將縮小辦理規模

外交部今天表示，今年因為受到新冠肺炎疫情蔓延的影響，外國政要無法來台參加國慶活動，但為了讓國內政要及在台灣的外國友人能共同慶祝這個最重要的國家慶典，外交部今年循例在台北賓館舉行國慶酒會，不過會縮小辦理規模。

外交部表示，今年受到疫情影響，外國政要、國際友人無法親自來台灣參加國慶活動，但是為能讓總統府、五院院長、中央部會首長、駐台大使及代表等在台灣的外國友人共同慶祝這個最重要的國家慶典，外交部將循例於10月10日在台北賓館舉行國慶酒會，為符合中央流行疫情指揮中心的防疫規範，國慶酒會將縮小辦理規模。

外交部表示，為了充分配合防疫措施，外交部將妥為規劃國慶酒會的活動空間，以實聯制方式確實掌握參加來賓的資訊，同時要求餐飲工作人員全程配戴口罩，以確保食品衛生安全。

外交部表示，近期我國外交獲得許多重要的成果，與眾多理念相近國家的關係取得突破性進展，尤其在國慶節日與在台灣的國際友人共同慶賀，並展現我國的防疫成效與台灣的民主自由價值，深具意義。