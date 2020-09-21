外交部譴責陸「不存在海峽中線」說 要求停止擴張主義

中國大陸外交部發言人汪文斌今天表示台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線；外交部今天表示，中華民國台灣是一個主權國家，政府在領土上行使有效排他性管轄權，這是無可否認的事實，也是台海兩岸的現狀，對中國外交部的說法，外交部予以強烈譴責，並要求停止其赤裸裸的擴張主義，回歸文明的國際標準。

中共軍機近日一再擾台，飛越台海中線，媒體報導，台灣軍機發出警告時，中共解放軍飛行員便以「沒有海峽中線」回應。

外交部表示，台灣與中國大陸之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵，中國大陸外交部的說法，一如摧毀一國兩制的港版國安法，也將摧毀台海的現狀。

外交部表示，呼籲國際社會，對中國大陸軍機一再跨越台海中線的危險挑釁行為，以及中國大陸外交部破壞台海現狀、合理化擴張主義的言論，予以嚴厲譴責，並要求中國大陸政府停止以其所謂的一中原則，作為不斷對外武力擴張的藉口。

【中央社台北21日電】

中國官方今天聲稱，兩岸不存在所謂海峽中線。外交部指出，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定現狀象徵；外交部對此強烈譴責，並要求停止赤裸裸擴張主義，回歸文明國際標準。

針對中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」等發言，外交部晚間發布新聞稿強調，中華民國台灣是一個主權國家，政府在領土上行使有效排他性管轄權，這是無可否認的事實，也是台海兩岸的現狀。

外交部指出，台灣與中國之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵。中國外交部的說法，一如摧毀「一國兩制」的港版國安法，也將摧毀台海的現狀；外交部對此予以強烈譴責，並要求停止其赤裸裸的擴張主義，回歸文明的國際標準。

外交部也呼籲國際社會，對中國軍機一再跨越台海中線的危險挑釁行為，以及中國外交部破壞台海現狀、合理化擴張主義的言論，予以嚴厲譴責，並要求中國政府停止以其所謂的一中原則，作為不斷對外武力擴張的藉口。