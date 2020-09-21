聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安民調遙遙領先陳時中 羅智強：為他高興祝福他

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安（右）與台北市議員羅智強。圖／羅智強提供
國民黨立委蔣萬安（右）與台北市議員羅智強。圖／羅智強提供

2020台北市長未開打就掀起話題，國民黨立委蔣萬安、高雄市前市長韓國瑜，以及衛福部長陳時中都是熱門人選。國民黨革實院院長、台北市議員羅智強日前也表態有意參選，他今在臉書表示，根據TVBS民調，蔣萬安以50%的支持度遙遙領先陳時中的37%，「我為他高興，也為他祝福」。

羅智強指出，一周前Ettoday民調，他和陳時中是48.3和28.5%，差距19.8%；今天TVBS的民調，他和陳時中的民調是30%和46%，差距16%，縮小了3.8%。而一周前，Ettoday民調他和林右昌則是31.5%和29.2%，他僅領先 2.3%；TVBS民調他和林右昌則是36%和29% 差距7%，比一周前的民調擴大了4.7%。

羅智強說，他相信民進黨在開放萊豬的蠻橫獨斷和民眾的怨氣，的確是反映在民調的數字上。選台北市長是他的承諾，但維護人民的健康安全，更是每一位政治人物的天職跟使命。他呼籲每一位好朋友，不論是想選市長，還是立委、議員、里長，或者是為人父母的家「長」，成家立業的戶「長」，都一起來反萊豬，一起連署護食安公投。

羅智強也希望，有心角逐台北市長的陳時中能夠懸崖勒馬，不要再用防疫所累積的公信力去背書傷害人民健康的瘦肉精。

民調 陳時中 羅智強 蔣萬安

延伸閱讀

科學人急下架農委會廣告 羅智強點出民進黨3謊言

北市長前哨戰提前開打？ 陳時中、蔣萬安首度同桌吃飯

美豬睪丸爭議 陳佩琪再嗆：蘇貞昌、陳時中不必硬拗

吃豬睪丸說惹議 羅智強批陳時中：民進黨第一幹話王

相關新聞

外交部譴責陸「不存在海峽中線」說 要求停止擴張主義

中國大陸外交部發言人汪文斌今天表示台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線；外交部今天表示，中華民國台灣是一...

于北辰：國民黨中心思想出問題 年輕人沒加入動機

退役少將于北辰今天表示，總統蔡英文不但講中華民國，也講台灣，把民進黨的台獨色彩淡化，而國民黨卻避講台灣，好像講台灣就是台...

國民黨舉債維持黨務運作 南市黨部募款度困境

國民黨面臨黨產會的追討，各縣市黨部都進行開源節流大作戰，台南市黨部訂於10月29日舉辦募款餐會。市黨部主委莊占魁表示，除...

蔣萬安民調遙遙領先陳時中 羅智強：為他高興祝福他

2020台北市長未開打就掀起話題，國民黨立委蔣萬安、高雄市前市長韓國瑜，以及衛福部長陳時中都是熱門人選。國民黨革實院院長...

蘇貞昌22日立院施政報告 國民黨甲級動員令不排除杯葛

立法院18日開議，行政院長蘇貞昌明天赴立法院提出施政報告並備質詢；不過國民黨團發出甲級動員令，不排除有杯葛手段，民進黨團...

蔡總統頒獎給技能國手 「台灣的未來在你們臉上」

「技能是產業的基礎、協助我們面對各種挑戰，甚至還可以幫助其他國家、用技能貢獻世界，實現Taiwan can help」的...

蕭美琴自稱台灣駐美大使 國民黨：再度把中華民國當贅字

駐美代表蕭美琴在Twitter稱自己是「台灣駐美大使」引發爭議，國民黨國際事務部主任李大中表示，此舉反映出背後的心態，一...

韓國瑜傳選台北市長 朱立倫：從來沒聽過

名嘴爆料高雄市前市長韓國瑜要參選台北市長，國民黨前主席朱立倫受訪被問到是否有聽過這樣的傳言，他表示：「從來沒有聽過」。他...

賴品妤狂曬親密 鄭運鵬也秀照片卻被笑「大叔之愛」

民進黨立委賴品妤被爆出與退出時代力量、現為無黨籍的苗栗縣議員曾玟學熱戀中後，兩人除大方認愛，賴品妤19日深夜更曬出親密貼...

疫情無礙交流 陳菊11月將和區域人權組織視訊交流

監察院今天表示，國家人權委員會11月11日將與長期和監察院密切交流的「亞太地區國家人權機構論壇」（APF）進行視訊交流，...

高金素梅肺部問題動刀 醫：只要不是大手術一週能返家

無黨籍立委高金素梅今上午透過臉書表示，去年一月初發現肺部有問題，使用一年半來使用幹細胞療法，但兩周前醫療小組決定開刀摘除...

韓國瑜時代已過？命理師曝：國民黨正在醞釀新「共主」

國民黨歷經高雄市長罷免案、補選案，目前仍處於低潮期，民意支持度遲遲無法回升。易經命理老師高煜霖表示，國民黨恐被「求和說」、「反美牛」、「AIT見面」等事打趴在地，若持續為反對而反對，只會傷了政治前途，他也透露，從卦象看來，國民黨內部恐已在醞釀另一「共主」。

熱門新聞

影／災後重生！921大震21年 這些地方現在變這樣

共軍犯台可能時機？美前海軍官員︰11/3美國大選當周

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

孫大千對台美經濟對話提四質疑 狠酸「比思念還玄」

獨／水利會官派成立農田水利署 農委會人事異動

共軍欲奪台海制空權 前空軍副司令：國軍兵力結構扭曲待改革

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。