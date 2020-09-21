蔣萬安民調遙遙領先陳時中 羅智強：為他高興祝福他

2020台北市長未開打就掀起話題，國民黨立委蔣萬安、高雄市前市長韓國瑜，以及衛福部長陳時中都是熱門人選。國民黨革實院院長、台北市議員羅智強日前也表態有意參選，他今在臉書表示，根據TVBS民調，蔣萬安以50%的支持度遙遙領先陳時中的37%，「我為他高興，也為他祝福」。

羅智強指出，一周前Ettoday民調，他和陳時中是48.3和28.5%，差距19.8%；今天TVBS的民調，他和陳時中的民調是30%和46%，差距16%，縮小了3.8%。而一周前，Ettoday民調他和林右昌則是31.5%和29.2%，他僅領先 2.3%；TVBS民調他和林右昌則是36%和29% 差距7%，比一周前的民調擴大了4.7%。

羅智強說，他相信民進黨在開放萊豬的蠻橫獨斷和民眾的怨氣，的確是反映在民調的數字上。選台北市長是他的承諾，但維護人民的健康安全，更是每一位政治人物的天職跟使命。他呼籲每一位好朋友，不論是想選市長，還是立委、議員、里長，或者是為人父母的家「長」，成家立業的戶「長」，都一起來反萊豬，一起連署護食安公投。

羅智強也希望，有心角逐台北市長的陳時中能夠懸崖勒馬，不要再用防疫所累積的公信力去背書傷害人民健康的瘦肉精。