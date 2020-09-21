影／黎建南：兩岸不因政黨的不滿意 讓民間成代罪羔羊
代表親民黨前往大陸廈門出席第12屆海峽論壇的親民黨黨務顧問黎建南，結束議程後21日上午搭乘廈門航空公司班機返抵桃園機場。他表示，親民黨出席海峽論壇的立場就是：「不要因為兩岸政黨間的不滿意，讓民間或台商成為代罪羔羊。」
黎建南與新黨主席吳成典等出席海峽論壇的人士下機後，接受衛福部疾管署檢疫官的審核，辦妥檢疫及入境手續後，搭乘防疫車隊專車回家檢疫14天。黎建南說，這次他在家準備了能久放的蔬菜，因為月前回台檢疫期間準備的蔬菜到最後都腐爛了；加上他年底要寫一些報告，剛好利用檢疫期間看一些資料，做些靜態研究。
針對大陸軍機擾台事件，黎建南認為，大陸的立場是美軍的飛機一直過來，如果大陸沒有反應，無法宣誓主權及立場，陸美雙方在武器方面較勁，也利用軍力相互示威，老百姓卻很無辜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言