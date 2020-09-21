影／黎建南：兩岸不因政黨的不滿意 讓民間成代罪羔羊

代表親民黨前往大陸廈門出席第12屆海峽論壇的親民黨黨務顧問黎建南，結束議程後21日上午搭乘廈門航空公司班機返抵桃園機場。他表示，親民黨出席海峽論壇的立場就是：「不要因為兩岸政黨間的不滿意，讓民間或台商成為代罪羔羊。」

黎建南與新黨主席吳成典等出席海峽論壇的人士下機後，接受衛福部疾管署檢疫官的審核，辦妥檢疫及入境手續後，搭乘防疫車隊專車回家檢疫14天。黎建南說，這次他在家準備了能久放的蔬菜，因為月前回台檢疫期間準備的蔬菜到最後都腐爛了；加上他年底要寫一些報告，剛好利用檢疫期間看一些資料，做些靜態研究。