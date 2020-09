蕭美琴自稱台灣駐美大使 國民黨：再度把中華民國當贅字

駐美代表蕭美琴在Twitter稱自己是「台灣駐美大使」引發爭議,國民黨國際事務部主任李大中表示,此舉反映出背後的心態,一如先前外交部弄出的「贅字」風波,再次印證在民進黨心中,中華民國就是個贅字。而且蕭也沒獲得美方同意,只能在推特上自嗨,這不是自欺欺人,什麼才是自欺欺人?要說這就是外交突破,就實在太超過。

蕭美琴今在Twitter緩頰說,「Sorry to disappoint so many supporters, but Taiwan Ambassador is what many call me and also my job description. My title remains Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office, when engaging with the US government.(讓支持者失望了,台灣大使是自己對自己工作內容的形容,很多人也是這樣稱呼她的。但是,對美國政府,她仍是使用台北經濟文化代表處代表的職銜)。」

李大中表示,美國代表團前腳才剛離開,國人又驚訝發現,民進黨高官樂此不疲,持續在進行大內宣,我駐美代表蕭美琴在個人推特簡介上,介紹自己是「台灣駐美大使」,綠媒馬上跟進,稱此「正名」之舉代表台美關係出現重大進展。

李大中說,從蕭美琴推特上的自我介紹,也忠實反映出背後的心態,一如先前外交部弄出的「贅字」風波,再次印證在民進黨心中,中華民國就是個贅字。