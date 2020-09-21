影／新黨主席吳成典：兩岸血濃於水 不應有軍事對立或衝突
新黨主席吳成典率領代表團前往大陸廈門出席第12屆海峽論壇，結束議程後21日上午搭乘廈門航空公司班機返抵桃園機場。吳成典下機後表示，近日共軍戰機擾台，他在海峽論壇中清楚地表達，兩岸血濃於水，不應該有軍事對立或衝突。
吳成典一行21日上午10時20分抵達桃園機場，依照衛福部疾管署的檢疫流程，下機後出示手機上的電子健康聲明暨居家檢疫通知書後，由檢疫官審核完成檢疫及入境程序，搭乘防疫車隊專車回家檢疫14天。
吳成典表示，新黨一路走來都是主張一國兩制。他的看法是，一國是憲法規定的，一國並沒有一定變成是他們，兩制是台灣的制度與大陸不一樣，新黨的立場一貫是一個中國、九二共識、一國兩制台灣方案。
吳成典表示，這次前往廈門出席海峽論壇，受到疫情期間管制影響，許多與會者都留在酒店裡，有較多時間交流，傳達彼此想法及和平訴求，大家都展現很多善意。他覺得，大陸比較期待不要中斷海峽論壇，希望多些交流管道，對雙方增加了解有很大的幫助。
大陸軍機近日頻頻擾台，記者詢問吳成典是否有向大陸表達意見？吳成典指出，會場內並未討論相關問題，大陸把焦點都往美國方面推，指控美國不應有挑釁行為，吳成典也希望雙方不要擦槍走火、發生憾事。
吳成典認為，出席一趟會議要居家檢疫14天，這顯示在越困難的情況下越能表現誠意，相信兩岸都不樂見兩岸劍拔弩張變成災難，希望能把這份情帶到對岸去，兩岸血濃於水，不應有太多軍事或言語上的對立，參與論壇活動就是充分溝通、表達感情，客觀不帶情緒的表達台灣意志。
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