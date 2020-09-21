賴品妤狂曬親密 鄭運鵬也秀照片卻被笑「大叔之愛」

民進黨立委賴品妤被爆出與退出時代力量、現為無黨籍的苗栗縣議員曾玟學熱戀中後，兩人除大方認愛，賴品妤19日深夜更曬出親密貼臉合照，讓網友直呼「戴墨鏡也沒用」。然而，民進黨立委鄭運鵬也不甘示弱，臉書貼出與民進黨立院立院總召柯建銘的搭肩照，卻被網友笑指，這是「大叔之愛」。

賴品妤本月19日深夜在Intagram曬出「手機桌布」照片，圖中可見她頂著帥氣短髮與曾玟學臉貼著臉在西門町洋溢幸福的模樣，賴品妤透露，此張照片是在5月17日周一「世界不再恐同日」拍攝，不少網友看到也笑說，「妳比他帥怎麼辦？」、「戴墨鏡也沒用」。

對此，鄭運鵬昨也在臉書上傳一張照片與賴品妤「較勁」，並開玩笑指出，菜鳥立委ㄌㄆㄩ（賴品妤）在Intagram秀貼臉親密照是嗎？很紅是嗎？」照片中可見柯建銘將左手搭在鄭肩膀上，並在耳旁輕聲低語，鄭除了表示，「資深立委的戰場在議場啦！」最後也補上一句，「黨團三長祝福你們品學兼優」。