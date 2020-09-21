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疫情無礙交流 陳菊11月將和區域人權組織視訊交流
監察院今天表示，國家人權委員會11月11日將與長期和監察院密切交流的「亞太地區國家人權機構論壇」（APF）進行視訊交流，幕僚已積極展開相關作業；監察院長陳菊表示，完善國家人權委員會的運作制度以及履行國家的人權責任和義務，是未來首要目標。
監察院發布新聞稿表示，APF長期關注台灣推動成立國家人權委員會，並且與監察院及台灣人權團體一直有密切交流，國家人權委員會8月1日揭牌成立，APF秘書處主任菲茲派翠克（Kieren Fitzpatrick）隨後致函陳菊，祝賀陳菊就任國家人權委員會首任的主任委員，同時祝福陳菊「未來成功行使國家人權委員會的新職權」。
監察院表示，賀函同時提出視訊交流的邀請，表示為了支持陳菊在國家人權委員會的領導，希望藉交流機會和陳菊報告APF的工作，同時也希望瞭解台灣國家人權委員會的優先處理事項。
監察院表示，APF為區域人權組織，也是亞太區域25個國家人權機構的最高代表，長期從事組織合作及國際交流，協助支援人權保障與推廣工作。APF為鼓勵設立獨立的國家人權機構，也會積極提供各國政府及公民團體相關諮詢意見。
監察院表示，陳菊在謝函中表示，對於肩負推動國家人權重任，她深感榮幸，必將全力以赴，她感謝過去推動台灣人權保障的先驅，並深刻認知人權進步的道路是永無止盡，完善國家人權委員會的運作制度以及履行國家的人權責任和義務，是未來首要目標。
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