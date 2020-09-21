高金素梅肺部問題動刀 醫：只要不是大手術一週能返家

無黨籍立委高金素梅今上午透過臉書表示，去年一月初發現肺部有問題，使用一年半來使用幹細胞療法，但兩周前醫療小組決定開刀摘除，因此自今日起向立法院告假一個月。對此，雙和醫院副院長、胸腔內科主治醫師李岡遠表示，細胞療法在肺部疾病主要使用在慢性肺阻塞（COPD）和急性呼吸窘迫症候群（ARDS）上。

李岡遠表示，目前肺部的細胞療法主要是透過臨床試驗進行，較常見是使用在COPD和ARDS兩種疾病上，但有些腫瘤、肺部發炎也有少數會使用到此種療法。

高金素梅也表示今天住院，23日開刀，住院一週後回家休養，並於10月19日銷假回立法院開會。是否真能這麼快復工？

李岡遠表示，主要還是要看高金素梅是因為什麼問題開刀，但以目前外科技術，只要不是像肺移植這麼大的手術，通常住院一週就能返家。

但他也表示，COPD和ARDS主要還是以藥物為主要治療方式，很少以開刀方式來作為治療手段，因此研判恐非這兩種疾病。然而儘管是肺部腫瘤需要切除，開刀住院期也不長，就算需要搭配標靶、化學治療，也只要定期回院治療即可。

高金素梅21年前也曾因肝腫瘤開刀，她表示祖靈留住了她為人民服務、為族人同胞服務，這次也要再度向大家告假。