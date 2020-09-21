聽新聞
test
0:00 / 0:00
選北市？ 韓國瑜駁「想太多」國政顧問學者：綠搞分化
高雄前市長韓國瑜最近公開露臉機會增多，與昔日小內閣團隊聚餐、宴請總統大選時期國政顧問團，也出席陸軍官校專修班年會等，盛傳韓有意重出江湖，參選台北市長。與韓親近的一名國政顧問團學者說，藍營派蔣萬安出戰台北市已有高度共識，韓國瑜不會想進軍首都之爭，放話者應該是綠營人士，意圖挑撥、分化，拉韓國瑜出來當防火牆，想移轉美豬爭議等。
韓國瑜表示，他最近和老同學、老朋友私人聚會敘舊，出發點很單純，近來生活哲學是「吃好睡飽、平安就是福！」傳他要參選都是想太多了。
高雄市前新聞局長王淺秋今天也說，傳韓市長要選台北市長是「空穴來風，而且風很大」，韓市長卸下公職後，單純與老朋友、老同學、老戰友聚聚，動機很簡單，不需過度臆測。王淺秋說，韓市長透過聚餐對老朋友表達感謝，絕對不是要選台北市長，與外界傳的「陰謀論」一點關係也沒有，「不要因為人家辦聚餐就硬栽是準備選舉，我的聚餐也超多啊！」
韓國瑜上周五在台北席開15桌宴請大選時期國政顧問團學者，包括當時副總統搭檔張善政夫婦也出席，韓昔日小內閣團隊有多人與會，場面溫馨。一名國政顧問團學者表示，國政顧問團之前已有聚餐，這次算是擴大，邀請眷屬出席。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言