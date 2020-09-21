選北市？ 韓國瑜駁「想太多」國政顧問學者：綠搞分化

高雄前市長韓國瑜最近公開露臉機會增多，與昔日小內閣團隊聚餐、宴請總統大選時期國政顧問團，也出席陸軍官校專修班年會等，盛傳韓有意重出江湖，參選台北市長。與韓親近的一名國政顧問團學者說，藍營派蔣萬安出戰台北市已有高度共識，韓國瑜不會想進軍首都之爭，放話者應該是綠營人士，意圖挑撥、分化，拉韓國瑜出來當防火牆，想移轉美豬爭議等。

韓國瑜表示，他最近和老同學、老朋友私人聚會敘舊，出發點很單純，近來生活哲學是「吃好睡飽、平安就是福！」傳他要參選都是想太多了。

高雄市前新聞局長王淺秋今天也說，傳韓市長要選台北市長是「空穴來風，而且風很大」，韓市長卸下公職後，單純與老朋友、老同學、老戰友聚聚，動機很簡單，不需過度臆測。王淺秋說，韓市長透過聚餐對老朋友表達感謝，絕對不是要選台北市長，與外界傳的「陰謀論」一點關係也沒有，「不要因為人家辦聚餐就硬栽是準備選舉，我的聚餐也超多啊！」

韓國瑜上周五在台北席開15桌宴請大選時期國政顧問團學者，包括當時副總統搭檔張善政夫婦也出席，韓昔日小內閣團隊有多人與會，場面溫馨。一名國政顧問團學者表示，國政顧問團之前已有聚餐，這次算是擴大，邀請眷屬出席。