韓國瑜時代已過？命理師曝：國民黨正在醞釀新「共主」

國民黨歷經高雄市長罷免案、補選案，目前仍處於低潮期，民意支持度遲遲無法回升。易經命理老師高煜霖表示，國民黨恐被「求和說」、「反美牛」、「AIT見面」等事打趴在地，若持續為反對而反對，只會傷了政治前途，他也透露，從卦象看來，國民黨內部恐已在醞釀另一「共主」。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」貼文指出，19日凌晨發生台中東海商圈氣爆，起卦後得到「澤火革」卦，卦意「去故，改革」；及「空亡」，卦意「很大的不利」。

他以卦象解釋，研判美國務次卿這次訪台，恐有軟土深掘現象。美要台更多交易的跡象，例如軍購、農產品，或是5G、半導體相關產業鏈要到美國…等概念，而台訴求的各項經貿會談，恐被晾置一旁，毫無進展之意。當滿足美方後，美方恐怕開始轉而支持他國，可能是韓、菲、越；也可能是印度。

再以海峽論壇來分析，國民黨恐被「求和說」、「反美牛」、「AIT見面」等事，打趴在地，未來發展堪憂，從「澤火革」卦象來看，國民黨內部恐已在醞釀另一「共主」，只是，羽翼尚未豐厚，時機尚未成熟，不便浮出檯面。

他也指出，國民黨凡事因反對而反對的機率很高，自身也知道，意思到就好了，如果真要堅決抗爭，恐怕會傷了自己的政治前途。國民黨也恐因沒有明確的國家發展定位，或是黨性發展路線定調不明，而讓黨員無所適從，如果積極表態，易成為箭靶。