聽新聞
test
0:00 / 0:00

朝野協商決議 25日邀蘇貞昌報告紓困預算3.0

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖翻攝國會頻道
圖翻攝國會頻道

立法院長游錫堃今上午召集朝野協商，決議25日邀請行政院長長蘇貞昌率主計長、財政部長及相關部會首長列席報告「新冠肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」編製經過並備質詢。

由於本會期是預算會期，立法院將處理多項預算案。朝野都有共識先審查紓困3.0預算，再處理110年度中央政府總預算案，以及前瞻基礎建設第三期特別預算案。

朝野協商後訂於9月29日（星期二），邀請蘇貞昌列席報告110年度施政計畫及「110年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。並在10月6日（星期二）報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」。

10月13日（星期二）下午則邀請審計部審計長列席報告108年度中央政府總決算審核報告等案審核經過並備諮詢，諮詢人數由民進黨團推派5人、國民黨團推派3人、民眾黨團及時代力量黨團各推派1人進行。

立法院 前瞻基礎建設

延伸閱讀

聯合報黑白集／有一種口腔派官員

4點反擊蘇貞昌強勢備詢 藍：公然製造假訊息？

美豬睪丸爭議 陳佩琪再嗆：蘇貞昌、陳時中不必硬拗

王金平的橄欖枝與蘇貞昌的掃帚 台灣終將被迫二選一

相關新聞

外交部譴責陸「不存在海峽中線」說 要求停止擴張主義

中國大陸外交部發言人汪文斌今天表示台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線；外交部今天表示，中華民國台灣是一...

于北辰：國民黨中心思想出問題 年輕人沒加入動機

退役少將于北辰今天表示，總統蔡英文不但講中華民國，也講台灣，把民進黨的台獨色彩淡化，而國民黨卻避講台灣，好像講台灣就是台...

國民黨舉債維持黨務運作 南市黨部募款度困境

國民黨面臨黨產會的追討，各縣市黨部都進行開源節流大作戰，台南市黨部訂於10月29日舉辦募款餐會。市黨部主委莊占魁表示，除...

蔣萬安民調遙遙領先陳時中 羅智強：為他高興祝福他

2020台北市長未開打就掀起話題，國民黨立委蔣萬安、高雄市前市長韓國瑜，以及衛福部長陳時中都是熱門人選。國民黨革實院院長...

蘇貞昌22日立院施政報告 國民黨甲級動員令不排除杯葛

立法院18日開議，行政院長蘇貞昌明天赴立法院提出施政報告並備質詢；不過國民黨團發出甲級動員令，不排除有杯葛手段，民進黨團...

蔡總統頒獎給技能國手 「台灣的未來在你們臉上」

「技能是產業的基礎、協助我們面對各種挑戰，甚至還可以幫助其他國家、用技能貢獻世界，實現Taiwan can help」的...

蕭美琴自稱台灣駐美大使 國民黨：再度把中華民國當贅字

駐美代表蕭美琴在Twitter稱自己是「台灣駐美大使」引發爭議，國民黨國際事務部主任李大中表示，此舉反映出背後的心態，一...

韓國瑜傳選台北市長 朱立倫：從來沒聽過

名嘴爆料高雄市前市長韓國瑜要參選台北市長，國民黨前主席朱立倫受訪被問到是否有聽過這樣的傳言，他表示：「從來沒有聽過」。他...

賴品妤狂曬親密 鄭運鵬也秀照片卻被笑「大叔之愛」

民進黨立委賴品妤被爆出與退出時代力量、現為無黨籍的苗栗縣議員曾玟學熱戀中後，兩人除大方認愛，賴品妤19日深夜更曬出親密貼...

疫情無礙交流 陳菊11月將和區域人權組織視訊交流

監察院今天表示，國家人權委員會11月11日將與長期和監察院密切交流的「亞太地區國家人權機構論壇」（APF）進行視訊交流，...

高金素梅肺部問題動刀 醫：只要不是大手術一週能返家

無黨籍立委高金素梅今上午透過臉書表示，去年一月初發現肺部有問題，使用一年半來使用幹細胞療法，但兩周前醫療小組決定開刀摘除...

韓國瑜時代已過？命理師曝：國民黨正在醞釀新「共主」

國民黨歷經高雄市長罷免案、補選案，目前仍處於低潮期，民意支持度遲遲無法回升。易經命理老師高煜霖表示，國民黨恐被「求和說」、「反美牛」、「AIT見面」等事打趴在地，若持續為反對而反對，只會傷了政治前途，他也透露，從卦象看來，國民黨內部恐已在醞釀另一「共主」。

熱門新聞

影／災後重生！921大震21年 這些地方現在變這樣

共軍犯台可能時機？美前海軍官員︰11/3美國大選當周

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

孫大千對台美經濟對話提四質疑 狠酸「比思念還玄」

獨／水利會官派成立農田水利署 農委會人事異動

共軍欲奪台海制空權 前空軍副司令：國軍兵力結構扭曲待改革

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。