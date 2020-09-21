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朝野協商決議 25日邀蘇貞昌報告紓困預算3.0
立法院長游錫堃今上午召集朝野協商，決議25日邀請行政院長長蘇貞昌率主計長、財政部長及相關部會首長列席報告「新冠肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」編製經過並備質詢。
由於本會期是預算會期，立法院將處理多項預算案。朝野都有共識先審查紓困3.0預算，再處理110年度中央政府總預算案，以及前瞻基礎建設第三期特別預算案。
朝野協商後訂於9月29日（星期二），邀請蘇貞昌列席報告110年度施政計畫及「110年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。並在10月6日（星期二）報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」。
10月13日（星期二）下午則邀請審計部審計長列席報告108年度中央政府總決算審核報告等案審核經過並備諮詢，諮詢人數由民進黨團推派5人、國民黨團推派3人、民眾黨團及時代力量黨團各推派1人進行。
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