朝野協商決議 25日邀蘇貞昌報告紓困預算3.0

國民黨歷經高雄市長罷免案、補選案，目前仍處於低潮期，民意支持度遲遲無法回升。易經命理老師高煜霖表示，國民黨恐被「求和說」、「反美牛」、「AIT見面」等事打趴在地，若持續為反對而反對，只會傷了政治前途，他也透露，從卦象看來，國民黨內部恐已在醞釀另一「共主」。

2020-09-21 11:32