品學兼優狂放閃！賴品妤PO「臉貼臉」照 網笑：戴墨鏡也沒用

民進黨立委賴品妤被爆與甫退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學熱戀中，兩人對外界大方認愛。賴品妤19日於社群軟體上貼出兩人「臉貼臉」的放閃桌布照，讓網友直呼「戴墨鏡也沒用」、「妳比他帥怎麼辦？」、「乍看以為什麼新的BL劇沒追到⋯⋯」。

自「品學戀」曝光後，賴品妤與曾玟學大方認愛，獲得多數網友的祝福與支持。賴品妤19日於Instagram上貼出一張「手機桌布」，照片中可見她與曾玟學臉貼臉、面帶笑容，非常登對，背景為西門町彩虹路。

網友看完照片都被「閃瞎」，直呼「這戴墨鏡也沒用，太閃了啦！」、「品學兼優」、「妳比他帥怎麼辦」、「你比較帥」、「都那麼帥我好喜歡」、「好浪漫」、「你們好可愛」，還有人開玩笑表示「乍看以為什麼新的BL劇沒追到⋯⋯」。