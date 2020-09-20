蔡英文再呼籲中國克制 「台灣會持續落實國防自主」

最近中共軍機密集擾台並跨越海峽中線挑釁，蔡英文總統今天參加「第二屆危老都更博覽會」時回答媒體提問，她表示，現在看的不僅是台海局勢，也是區域整體局勢，中國這幾天的軍事活動，「一般講的文攻武嚇，這不就是武赫嗎？」她稍早也在臉書上表示，拚外交也要拚內政，假日也要來關心危老都更進度。

蔡總統說，這些行為對中國的形象毫無幫助，也讓台灣人民及周邊國家更警覺、更了解中共政權的本質。她要呼籲中國 自我克制 ，台灣也會持續落實國防自主，全面掌握和因應局勢，為維護區域和平做出努力。這幾天，她也跟來自美、日的朋友們見面，就提升彼此關係、面對後疫情時代的全球經濟局勢，互相交流。

蔡總統說，「我們走向世界的同時，內政也要繼續拚。今天我也出席了危老及都更博覽會，表達政府對危老都更政策的重視。經過四年多努力，危老及都更案件大幅上升，也創造出讓民眾住得安全、讓專業者帶動都市更新、讓都更促進產業蓬勃發展的三贏局面。未來，我們會持續加速。」

蔡總統也說，「我相信，只要全體國人團結一致，我們從外交到內政，一定都能站穩腳步，為台灣的下一個世代，拚出美好的未來。」