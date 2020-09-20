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被政治耽誤的歌手 陳時中尬唱「港湖胖虎」高嘉瑜

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
衛福部長陳時中與食藥署長吳秀梅合照情歌。記者楊雅棠／攝影
衛福部長陳時中與食藥署長吳秀梅合照情歌。記者楊雅棠／攝影

日前登上小巨蛋與歌手詹雅雯一起高歌的衛福部長陳時中才說過，「唱歌就是德智體群音樂，每樣都要均衡發展」，行政院長也說陳時中是被「被政治耽誤的歌手」。今晚陳時中參加台北市藥師公會「第19、20屆理事長 交接暨理監事榮任典禮」再度將現場變身為小型演唱會，連唱三首歌，欲罷不能。

日前登上台北小巨蛋高歌，卻沒有出席美豬公聽會引發爭論，當時陳時中還說，大家不要為他吵架，「唱歌就是德智體群音樂，每樣都要均衡發展。」

而今晚台北市副市長黃珊珊到場後，陳時中與食藥署長吳秀梅合唱「今生只為你」，炒熱現場氣氛。稍後黃珊珊也不甘示弱，隨即上台高歌「朋友」，互尬氣氛濃厚。

到了晚間8時半左右，被譽為「港湖胖虎」的立委高嘉瑜也現身會場，獻唱「館長一聽就站起來」的成名曲「隱形的翅膀」，更邀請陳時中上台合唱台語情歌「男人心女人情」。唱到中間段落，陳時中更向台下觀眾喊話：「沒有拍手？」儼然歌唱巨星上身。

稍後陳時中更是個人獨唱一首「母親ㄟ名叫台灣」，連唱三首，真的是「被政治耽誤的歌手」。

陳時中 黃珊珊 高嘉瑜

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