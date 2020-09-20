總統杯黑客松頒獎 蔡英文：全球公民盼跨國界合作

蔡英文總統今天下午出席「2020總統杯黑客松頒獎典禮」，今年獲獎團隊包括「台灣好植地」、「奉茶行動」、「透明足跡」等。她表示，「這次疫情的衝擊，讓我們了解很多問題無法靠單一國家解決，更需要全球夥伴共同攜手合作，才有辦法克服。」她也表示，這次也特別邀請國際團隊提案；感謝來自7個國家，53組提案的參與，這也顯示有越來越多的全球公民，希望共同進行跨國界的合作，為全球協作的方式而努力。

黑客松（hackathon）是黑客（hack）與馬拉松（marathon）的複合詞，用來表示一個「馬拉松式的科技創作活動」，活動中每個人會以合作的方式去進行某個專案製作。

蔡總統致詞時表示，今年是第3次舉辦總統杯黑客松，尤其這次在疫情期間，看到透過民間高手和政府的共同協作，運用開放資料及創新科技，讓整個防疫工作都能更快速、更靈活，也更有效率。透過跨域合作，解決政策和民眾生活上的難題，這就是黑客松精神最具體的實踐。

蔡總統提到，這一次的總統杯黑客松，雖然是在防疫期間，但是吸引了更多黑客的參與。不但提案比去年多出一倍，也有超過1萬名以上的民眾投票，來表達自己支持的提案。就是因為這種積極參與公共事務，並且帶動討論、促成改變的熱情，才能讓整個公民社會及國家，都能不斷進步。

蔡總統提到，這次的獲獎團隊，處理了包括節能、氣候變遷及環境汙染的追蹤防治等議題，都是當前非常重要的挑戰。「透過這次黑客松公私協力的精神，集結眾人的智慧和力量，我們可以用數位科技，把政府資料做有意義的應用，更可以把創新和活力，帶入整個政府的施政當中。」她也說，相信深刻且多元的公民參與，就是優化政府治理的不二法門。

蔡總統也說，特別感謝「美國在台協會」（AIT）對國際松及防疫松的支持，她相信，只有透過跨國性的合作，才能共同面對未來許多全球性的挑戰。