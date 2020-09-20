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北市長前哨戰提前開打？ 陳時中、蔣萬安首度同桌吃飯

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
台北市藥師公會理事長今晚舉行交接典禮，衛福部長陳時中（左）、立委蔣萬安（右）簡單寒暄，中為疾管署長周志浩。記者楊雅棠／攝影
台北市藥師公會理事長今晚舉行交接典禮，衛福部長陳時中（左）、立委蔣萬安（右）簡單寒暄，中為疾管署長周志浩。記者楊雅棠／攝影

國民黨立委蔣萬安近來傳出將角逐台北市長，衛福部長陳時中也是下屆參選北市長的熱門人選，北市選舉成熱議焦點，台北市藥師公會理事長今天晚上舉行交接典禮，陳時中和蔣萬安首度同桌吃飯。陳時中於會前時被問到，是否有感受到台北市長已展開前哨戰？陳時中表示，「社會好像有這個氛圍，但我自己是沒有。」

台北市藥師公會今晚舉辦「第19、20屆理事長 交接暨理監事榮任典禮」，出席來賓來頭不小，包括衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅、疾管署長周志浩、民進黨立委吳思瑤和何志偉，下屆北市長熱門人選立委蔣萬安也出席。

蔣萬安和陳時中的互動備受矚目，但蔣萬安僅待半小時即離去，與陳時中兩人在會場僅簡單寒暄外零互動，甚至蔣萬安上台致詞時，陳時中卻低頭猛吃。

另一位市長熱門候選人，北市副市長黃珊珊則「姍姍來遲」，截至七點半蔣萬安離席時都未出現，不知是否刻意避開三人同台。

對於北市長前哨戰似乎提前開打，蔣萬安表示自己一直都是立院衛環委員會的一員，與陳時中等衛福部官員很常見面，是很好的朋友。至於為何不等黃珊珊到場，他則表示，不清楚藥師公會邀請哪些來賓，今天就是「很平常」、單純來幫藥師打氣，包括發放實名制口罩、之前疫情期間有缺藥危機，基層藥師都做了很大的貢獻。

針對含萊劑美豬標示，外界質疑產品來源地與加工地可能混充，陳時中表示，上周前往迪化街，黃珊珊副市長也建議源頭查驗和標示，現在正在研議相關細節。

至於菲國入境者的篩檢政策是否更改，今下午指揮中心發言人莊人祥才說，周四專家會議時有討論，但正在簽核。陳時中則表示，菲律賓入境者還是要接受比較嚴格的篩檢。

黃珊珊於8時15分終於到場，一到便自嘲「珊珊總是來遲」。

陳時中也再度發揮「德智體群音樂」均衡發展的精神成果，與食藥署長吳秀梅合唱「今生只為你」，黃珊珊不甘示弱，隨即上台高歌「朋友」，互尬氣氛濃厚。

台北市藥師公會理事長今晚舉行交接典禮，立委蔣萬安上台致詞。記者楊雅棠／攝影
台北市藥師公會理事長今晚舉行交接典禮，立委蔣萬安上台致詞。記者楊雅棠／攝影

陳時中 蔣萬安 北市

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