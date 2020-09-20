【重磅快評】蔡英文略施小計 丁允恭案政治責任不見了

總統府前發言人丁允恭桃色糾紛延燒，監察院長陳菊日前與監委的對話曝光，陳否認舉薦丁，還說是副總統賴清德帶丁北上。蔡英文總統今天被問到此事，稱誰舉薦並不重要，案子已進入調查階段，該負責的人總要負責，靜待調查結果；看似制式、平淡的回應，卻已為陳菊設下防火牆，而政治責任竟只是民進黨在野時對執政黨的要求而已。

六年前爆發餿水油事件，時任衛福部長的邱文達在案發後第九天表示他已「口頭請辭」，會負起政治責任；當時的民進黨主席蔡英文聲稱，餿水油並非單一事件，而是一連串食安問題的其中一環，政務官本該負起行政及政治責任，下台是必然；蔡英文語氣鏗鏘有力、態度堅定，讓國民黨難以招架，未久，邱文達為餿水油事件負起政治責任去職。

丁允恭上月九日被週刊爆料在高雄市府擔任新聞局長期間有婚外情，不但周旋四女間，上班時間還在辦公室與女子發生關係，女方三度懷孕，丁卻以影響政治前途為由要她墮胎；丁雖請辭總統府發言人，但丁在辦公室的行為重傷官箴，是否有利用權勢脅迫行事仍待釐清，陳菊收到女方陳情後有無依性騷擾案件流程進行調查，都有待監委調查發掘，陳菊卻以「是賴清德帶丁允恭北上」試圖撇清責任。

蔡英文今天回應媒體，說丁允恭是誰舉薦並不重要，靜待調查結果，其實不僅是稱了陳菊的心，她也巧妙把法律責任、行政責任及政治責任做了切割，丁允恭是誰舉薦並不重要，意味日後即使丁允恭被查出有法律責任，那也是他自作自受，但和陳菊一點關係也沒有，因為她說了，是誰舉薦並不重要，未提行政責任，政治責任更消失無蹤。

再者，陳菊若沒事，賴清德也自然不必操心，當然，重用丁允恭當總統府發言人長達一年三個月的蔡英文自己更沒責任；原來，拜丁允恭之賜，此時蔡英文、賴清德、陳菊三人的命運又緊緊綁在一塊，「政治責任」被蔡英文略施小計就憑空消失，賴清德、陳菊焉能不大大佩服蔡英文，陳菊更要懊悔當初又何必把賴清德拖下水？