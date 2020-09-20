國民黨批大內宣過頭：美台非正式對話無具體成果 正式對話沒時間點

美國國務次卿克拉奇訪台結束，經濟部長王美花表示這次雖是非正式對話，但會盡速展開正式對話。國民黨國際事務部主任李大中表示，王美花對5G等議題談了什麼沒具體回應，正式對話也無確定時間點與形式，再次坦承台美間的BTA是貿易代表署的權責，國務院是談戰略問題。這都顯示蔡政府大內宣過了頭，應檢討並更謙卑、務實的面對台灣社會與人民。

李大中指出，回顧過去三周，蔡英文在沒有對社會與產業界溝通說明的情況下，以一紙行政命令，迴避國會監督，宣布開放萊豬進口進口，當時政府從上到下都自稱這是「勇敢」的決定，可「換來一個國際地位」，甚至塑台美FTA都指日可待的氛圍，而在8月31日視訊會議中，美方官員並沒有提及FTA或BTA，而是拋出台美經濟對話的倡議。

李大中表示，緊接著，從9月初經濟部長王美花公開透露，美國國務院克拉克次卿將以視訊或親自來台參加台美經濟對話開始，民進黨政府不斷透過側翼、綠媒與民代放話，操作大內宣，不斷導致輿論出現高度期待，直到最後一刻，美國專機已在途中，國務院發新聞稿證實訪台是為了參加前總統李登輝的追思會，但聲明中隻字未提台美經濟對話，民進黨政府才承認台美經濟對話落空。

李大中表示，面對媒體與國人的錯愕，蔡政府從外交部到經濟部騎虎難下，瞬間改變口徑，稱此次台美是進行「非正式對話」，只是會前會。王美花稍早在記者會中，面對記者詢問，她只一再重複這次的非正式會談是盤點台美共同議題，但對於未來台北經濟對話的舉行時間、形式與參與人員，沒有確定。

李大中說，當記者問在5G、能源、數位科技合作等領域，這次雙方到底談了什麼，有無共識與結論，王美花的回應模糊，沒有具體的回應。她也再次坦承台美間的BTA是貿易代表署的權責，國務院是談一些戰略問題。

李大中表示，台美關係的增進，對台灣而言非常重要。但民進黨操作大內宣過頭，在心態上務虛不務實，蔡政府從這次的經驗中應該檢討，必須以更謙卑、務實與真誠的態度面對整個社會與人民。