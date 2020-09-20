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罷免康裕成連署站成立 康裕成：尊重不同意見
罷免民進黨高雄市三民區議員康裕成的連署站，今天正式成立。發言人「單單」說，目標在月底突破1萬2千份連署，並完成第一階段提案。對此，康裕成表示，尊重公民聲音，有不同意見她都尊重。
三民區原本傳出被罷免對象不只康裕成，還有民進黨議員何權峰、鄭孟洳和時代力量林于凱。「單單」表示，連署到目前，要罷免康裕成的份數最多，因此星期日正式成立罷康站點，全力展開罷康連署；另今也要表達反對美豬進入高雄訴求。
2018年高雄市議員選舉，三民區選舉人數為27萬8810人，因此罷免康裕成第一階段連署提案至少要2789份，第二階段連署門檻則為2萬7889 份。
「單單」表示，罷免康裕成目標月底達成1萬2千份，並通過第一階段連署提案。除了連署站，也陸續在三民區各大市場擺攤連署，希望更多三民區選民踴躍參加連署，目前已連署超過6000份。康裕成表示，尊重公民聲音，社會是多元的，有不同意見都尊重。
另高雄市發起罷免議員的行動，包括鳳山區罷免議員黃捷、前鎮小港區罷免議員陳致中，都已通過第一階段連署提案，進入第二階段連署中。
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