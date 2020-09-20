蔡英文說誰舉薦丁允恭不是重點 國民黨：妳才畫錯重點

總統府前發言人丁允恭桃色糾紛持續延燒，曾提拔丁任高雄市新聞局長的監察院長陳菊嚴正否認是自己舉薦丁允恭，堅稱是副總統賴清德帶丁允恭北上。蔡英文總統今天被媒體問到丁是誰舉薦時回應，誰舉薦並不重要，靜待調查結果。不過，曾在國民黨婦女部工作的國民黨副秘書長李彥秀批評，「蔡總統才是畫錯重點！」誰提拔丁允恭，讓丁用權勢脅迫人，永遠是關鍵。

李彥秀說，蔡總統才是畫錯重點！「丁允恭的權力來源，就是陳菊甚至蔡英文總統等任命他的人」。類似性別壓迫的事件，是否有運用權勢脅迫，永遠是關鍵，陳菊在事發後是否繼續提拔丁允恭當然是重點，陳菊是否知情、收受當事人的陳情書更是社會關注焦點。

李彥秀表示，民進黨刻意將丁允恭發言人與女記者的關係私領域化，但丁允恭的作為，完全是公領域的問題。當時任職高雄新聞局的丁局長，與採訪的女記者，不論是權力關係，事發的場域，都是公領域範疇。