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港人在台工作不易 蔡英文：現有典章制度會一一檢視
美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓(Robert Destro)等官員，日前在台灣會見銅鑼灣書店店主林榮基，林榮基提到港人留台有工作限制。蔡英文總統今天被媒體問到，未來有什麼幫助方法港人？
蔡總統說，會提供香港朋友協助，如果有意願可以來台灣工作、居住，如果有一些現有典章制度有障礙，會一一檢視，希望提供香港朋友最多協助，尤其是人道協助，也成立特別的辦公室。
林榮基日前表示，美方代表問在台的港中維權人士，美國政府可以給與甚麼幫助，座談會時間約一小時，主要是傾聽訴求跟了解狀況。
林榮基說，他向美方表達，年輕人被香港政府打壓，是人權問題，正在爭取民主，同時也有提到五位偷渡到高雄的港人的狀況。並提及香港年輕人來到台灣後，即便台灣願意收留，但還是得面對現實的問題，找工作相當不容易，畢竟台灣對於港人在台工作要求資格較高。
林榮基還說，有些在台灣的香港年輕人，因為在台生活困難，想要轉往美國發展，希望美國政府可以給予幫忙。
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