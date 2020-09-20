台美貿易對談被形容「縮水」 侯友宜：健康無法交換

總統蔡英文日前宣布開放美豬進口，但台美經貿對談被外界認為「縮水」，新北市長侯友宜表示，健康無法用任何形式或實質的東西交換。衛福部長陳時中日前說吃豬睪丸體力會變好，甚至甩鍋給給長輩「若這是失言，那就是他的長輩失言」，侯友宜說，不是單吃哪個部位，而是要吃台灣豬才健康。

陳時中日前接受節目專訪時表示「吃豬睪丸體力會變好、變聰明」，這是一種民俗的講法，小時候長輩都這樣說，若說這是失言，那就是指我的長輩失言。

侯友宜今出席109年新北戶政日慶祝活動，侯友宜表示，他吃一輩子的豬，其實台灣豬每一個部位都很健康，因為沒有打萊克多巴胺，這才最重要。吃豬肉只要適量，配合一些青菜，身體才會健康，不是單吃哪一個部位，最重要的是要吃台灣豬，美國豬如果摻有萊克多巴胺，對身體有健康風險的疑慮，不管食用哪一個部位，還是使用台豬才是最實在。

總統蔡英文日前宣布開放美豬進口，但台美經貿對談被外界認為「縮水」，被問及開放美豬進口是否值得，侯友宜表示，這個過程大家拭目以待，最重要的健康保護，是無法用任何形式或實質的東西交換，守護健康是無價的。