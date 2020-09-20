川普封殺TikTok逆轉 藍委：台灣不需加入叫牌

美國原定今日封殺TikTok（抖音國際版），今又傳出美國總統川普批准其繼續營運，但新的TikTok公司將由軟體公司甲骨文與零售商龍頭沃爾瑪管控。國民黨立委李貴敏今在臉書表示，這場中美之間的戰役，台灣不需要加入牌局、加入叫牌。台灣更不要做哪一方的代理人，對台灣的利益、台灣的安全才是最好的選擇。

李貴敏今在臉書指出，就她長期參與國際談判經驗，不管美國駐北京大使辭職，或抖音交易案，甚至最近台海情勢緊張，最終都要回美國大選的基準點。川普的決策與手法雖有很多爭議，但他從過去到目前的立場，始終就是商業利益，一直是放在政治考量前。

李貴敏說，從抖音案來看，政治上來說可能有資安顧慮，但川普從宣布封殺的期限先施壓，要你接受他商業談判的各項條件，抖音不接受就退出美國，也就是「叫牌」。在談判上，他幫美國企業創造談判的巨大籌碼，對川普來說，他諸多作為都是要顯示「美國優先」原則，所有動作都是要讓選民知道，它的最終效益是美國可以透過這些情形獲利。因此必須從商業談判的角度才能更理解川普的風格。

李貴敏也說，在國際談判或是協商的商業過程中，叫牌是很重要的，在提到目前中美矛盾與駐京大使召回這件事，他也是在「叫牌」，會試著看中國大陸大概可以承受到怎麼樣的程度。因此，台灣面臨中美兩強，更不要做哪一方的代理人，對台灣的利益、台灣的安全才是最好的選擇。