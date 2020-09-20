克拉奇訪台 蔡英文：收穫豐碩 盼及早進行台美經濟對話

美國國務次卿克拉奇昨結束訪台行程搭機返美，蔡英文總統今天參加「第二屆危老都更博覽會」時，親自說明相關成果。蔡總統表示，她已經聽取相關簡報，收穫豐碩，相信透過這一次廣泛面對面交流，對於台灣面對「後疫情時代」的全球經濟局勢，具有正面意義，希望雙方就相關議題及合作項目，能夠積極做準備、進行討論，及早進行台美經濟對話，促進台美之間更友好、更密切的夥伴關係。

蔡總統表示，這一次克拉奇率團來台訪問，代表這幾年來台美關係很重大的進展，克拉奇是41年來訪台最高層的國務院官員，顯示美國對前總統李登輝及對台灣民主化的敬意，充分展現台美兩國共享民主價值堅實夥伴關係，對於美國政府採取實際行動展現對台灣的支持，「我們表示感謝。」

蔡總統說，台美關係在這幾年有很多實質進展，雙方交流更加密切，克拉奇來台訪問期間，不論是在總統官邸晚宴，還是行政院拜訪，以及與許多不同執掌部會官員對談，都涉及台美積極合作不同層次、不同議題的討論，她已經聽取相關簡報，收穫豐碩，讓她對台美經濟進一步合作有信心。

蔡總統說，相信透過這一次廣泛面對面交流，對於台灣面對「後疫情時代」的全球經濟局勢，具有正面意義，對於印太地區、5G安全、數位科技發展、經濟繁榮網路、能源及基礎建設、全球供應鏈重組，各項重要議題合作，雙方都有一些基本原則上的共識，希望雙方就相關議題及合作項目，能夠積極做準備，進行討論，及早進行台美經濟對話，促進台美之間更友好更密切的夥伴關係。

被問到為何邀請台積電創辦人張忠謀參加官邸晚宴？蔡總統說，張忠謀不僅代表台積電，也是台灣科技產業的代表，更三次代表總統參加APEC（亞太經濟合作組織）領袖會議，張忠謀在台灣產業的代表性和整體政策代表性，都讓她覺得在重要聚會裡面有張參與，更能掌握世界趨勢，也讓世界更了解台灣的情況。

蔡總統說，台灣的半島體產業和資通訓產業，絕對是全球供應鏈裡面關鍵的力量，台灣努力的方向是可以保護自己，也可以被世界信賴的資通訊產業，希望搶占全球供應鏈的核心地位。