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孫大千：韓國瑜「鵝蛋說」被圍剿 陳時中「豬睪丸」沒事
衛福部長陳時中日前接受節目專訪時表示「吃豬睪丸體力會變好、變聰明」，陳事後否認失言，強調小時候長輩都這樣說，若說這是失言，「那就是指我的長輩失言」。前立委孫大千在臉書表示，失言誠懇道歉就好，有必要硬拗嗎？具有醫學背景的衛福部長公開提出「豬睪丸說」原本就相當突兀，也極不恰當，這是否代表衛福部為豬睪丸的功效背書呢？
孫大千表示，衛福部每天針對誇大療效的藥品廣告做出開罰和糾正，陳時中自己卻帶頭違法，衛福部自己要不要處理一下。一時不小心失言，原本也不是什麼大不了的事，但是甩鍋給長輩，實在沒有這樣的必要，這是一位有擔當的政治人物應該做的事嗎？
孫大千說，同樣是民間偏方，當高雄市前市長韓國瑜提出「鵝蛋說」的時候，綠色媒體大加撻伐圍剿，批判體無完膚。然而，當陳時中提出「豬睪丸說」的時候，怎麼這些媒體都變成啞巴了。
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