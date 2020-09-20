羅智強嗆陳時中：金銀嬌貴罵不得嗎？只有民進黨可以？

美豬開放爭議，衛福部長陳時中17日赴迪化街視察時，被一名老婦人大罵「混蛋」，引發熱議，立委王定宇臉書PO文指這名婦人是國民黨黨工。國民黨議員羅智強今天在臉書說，「金銀嬌貴的陳時中，罵不得嗎？」「只有民進黨可以在路上嗆人，別人都不可以？」

羅智強說，一位民眾在幾十公尺外罵一句，馬上就動員1450大隊追殺，民進黨真是好威風啊。國民黨志工也一樣是台灣人民，當然有表達意見的權利。民進黨是在冷氣房𥚃掌權太久，所以連不分黨派的人民都有表達權利的自由都忘了嗎？

羅智強今天在臉書聲援這名嗆陳時中的婦人，並給這名婦人曾真珠一個讃，羅智強說，曾大姐因為站出來嗆陳時中，被民進黨撲天蓋地肉搜、追殺、霸凌。他要説的是，「真是金銀嬌貴的陳時中，罵不得嗎？」

羅智強表示，曾大姐是國民黨黨員又如何？他去永樂市場前根本不認識她，她上台演講後，才知道她是國民黨黨員。羅也問陳時中和民進黨，民進黨的人沒有在街上嗆過馬英九嗎？馬路是民進黨開的，只有民進黨可以在路上嗆人，別人都不可以？

羅智強說，他已講了287場街頭演講，誰要來支持，誰要來嗆，都歡迎，這就是民主社會。他要告訴陳時中民進黨，過去國民黨的人也許看到網軍霸凌同志，會立刻嚇到龜縮。

但他是羅智強，越罵曾大姐，他越是站出來為曾大姐說話。「曾大姐加油，我們一起為她加油。」