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國民黨趕搬家難拿回4600萬預付租金？黨務人士：不會有損失

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨中央黨部所在的八德大樓明年底租約將到期。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部所在的八德大樓明年底租約將到期。圖／聯合報系資料照片

國民黨中央黨部搬家方案幾近底定，黨務人士表示，這幾天就是簽約關鍵期。但隨搬家啟動日近，黨內近日卻對黨中央急著搬家出現反彈聲，質疑目前中央黨部所在的八德大樓租約明年底才到期，提前搬出，預付的4600萬元拿的回來嗎？

黨務人士回應，若中央黨部提前搬出，將與八德大樓業主中央投資公司協商，就已預付但尚未實現租約的租金，按比例退回，或是轉做其他地方黨部承租中投所屬房產租金使用，保證「不會因此（指提前搬出八德大樓）造成損失」。

為展現革新決心，節省龐大租金費用支出，國民黨中央積極推動中央黨部搬家計畫，已鎖定與目前中央黨部直線距離僅1.25公里，位於北市民生東路三段的「南山民生大樓」做為新中央黨部地點。

黨務人士表示，已經與業主展開簽約協商，但因為近日相關消息曝光，原本表示歡迎的業主，現在態度卻轉趨保留，擔心國民黨中央黨部進駐後造成後續管理壓力變大，議約作業卡關，「最近幾天是關鍵期」。

也因為目標標的的業主目前仍在考慮是否出租給國民黨中央黨部使用，黨務人士坦言，原本初步討論的租金標準可能也會有所變化，是否能順利承租新中央黨部辦公空間，還要再一點溝通與說明，也呼籲支持者未來要給鄰居安靜環境。

原黨中央盼明年農曆春節前完成中央黨部搬遷，黨務人士說，若近日簽約租下新中央黨部辦公室，就要展開人員與物品清點、空間使用規劃，粗估完成搬家的時間還是會落在農曆春節前，「提前完成搬家可能性不大」。

黨務人士說，目前規劃，未來包含像是革實院、青年團等部分中央黨部黨務組織，將搬到國民黨智庫，預計10月就會先走；目前四樓的黨史館與周邊空間則會繼續承租；其餘中央黨部所屬單位與台北市黨部才會搬到新中央黨部辦公。

黨務人士表示，若規劃的新中央黨部所在大樓業主願意出租辦公空間給國民黨，黨中央目前規劃，希望租約能以5年，甚至10年為一單位，避免每年一約可能造成的困擾與變數。

只不過隨中央黨部搬家方案日漸底定，有黨工就私下議論，目前中央黨部所在的八德大樓租約到明年底，黨中央已經預付約4600萬元租金，若提前搬家，依照民進黨政府與黨產會的作法，業主中投恐難將預付租金退回或同意轉付。

黨工質疑，目前傳出，黨中央若搬到新辦公大樓，未來年租金可節省約三分之一，但實際上是現行八德大樓四樓未來仍將續租，節省租金規模恐不如預期；若八德大樓其他樓層明年預付租金無法退回，黨中央要租新家，馬上就要多付一筆。

黨工揶揄，本來以為中央黨部搬家可以省未來租金，但最後可能遇到的問題是，讓黨中央目前已經捉襟見肘的財務狀況，立即陷入更加雪上加霜的困境，若是如此，黨中央現在急著搬家，真能讓黨有革新感覺？

國民黨 黨工 黨產會

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