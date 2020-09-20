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退將團體辦雙十國慶活動 國民黨、民眾黨爭參與搶支持

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
去年國慶日，國民黨與松濤社舉辦「愛國旗愛國家國慶大會」前總統馬英九（中）等人出席。圖／聯合報系資料照片
去年國慶日，國民黨與松濤社舉辦「愛國旗愛國家國慶大會」前總統馬英九（中）等人出席。圖／聯合報系資料照片

雙十國慶即將來臨，往年國民黨都會與松濤社親藍團體合辦「我愛國旗」慶祝活動今年生變。退將團體決定自立門戶辦慶祝活動，但包含國民黨與台灣民眾黨均表達合辦、參與意願，搶攻軍系支持角力悄悄開打。

今年獨立主辦「璀璨雙十」嘉年華活動的中華民國中央軍事院校校友總會秘書長廖旭東表示，此次活動歡迎各界共襄盛舉，一起慶國慶，總會樂意「海納百川」。

廖旭東也證實，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲確實三周前親自由台北市兵役處長陪同，到中央軍事院校校友總會向總會長季麟連表達支持與參與意願；國民黨主席江啟臣近日也委派組發會主委李哲華前往表達參與意願。

廖旭東說，目前規劃，確定江啟臣將在陸官退將官領隊下，與藍營民代一起參與踩街活動。至於柯文哲的參與形式，廖旭東表示，仍在最後討論，但柯承諾一定會親自出席，總會也歡迎柯的參加。

「璀璨雙十」嘉年華活動將於雙十節當天下午，在台北市政府前廣場舉辦，當天除了維持過去幾年「我愛國旗」慶祝活動中有的復興崗大旗隊、樂隊表演，還將安排踩街嘉年華活動，以五梯隊接續行進的方式繞行台北市政府慶祝國慶日。

目前規劃，當天踩街隊伍將由陸官退將官與民代、政治人物組成第一梯隊，江啟臣也將在這個梯隊參與活動。之後再依序由海官退將官與軍系社團、空官退將官與民間社團、軍校隊與其他自願參與民眾等四梯隊。

相對於中央軍事院校校友總會大動作續辦國慶活動，松濤社今年則改辦線上展覽慶祝。參與籌辦的國民黨文傳會前副主委胡文琦說，今年因新冠肺炎疫情，以及民進黨政府對租借活動場地上技術性干擾，才決定暫停辦大型集會活動。

退將 國慶 北市

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