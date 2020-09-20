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糗！昶派另組綠營側翼訊息走漏 原因竟和黃捷有關

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐日前在廣播專訪中表示，時代力量退黨者會組成一個類似政團的互助會。圖／聯合報系資料照片
無黨籍立委林昶佐日前在廣播專訪中表示，時代力量退黨者會組成一個類似政團的互助會。圖／聯合報系資料照片

無黨籍立委林昶佐日前接受廣播節目專訪時表示，時代力量退黨者，已組成一個互助會，並有一點像政團的樣子。據了解，該互助會暫名為「進步青年連線」，成員除了時力退黨者，另有多位民進黨新生代成員，且原先預定在19日宣布成立，不料此消息卻提前走漏；走漏消息原因，竟是因為聯繫群組誤把「黃捷」加入群組。

據了解，進步青年連線在邀請成員加入聯繫群組時，誤把一位同名同姓媒體人黃捷，認成了高雄市議員黃捷邀請加入，因此討論內容才會提前曝光。媒體人黃捷的一位親友也在臉書表示，該群組直到正牌黃捷加入後，才驚覺不對勁，把他退出群組，並稱「他們連拉人都拉錯，還想創黨，組織不是這樣搞的」。

據悉，進步青年連線成員包括林昶佐、黃捷、苗栗縣議員曾玟學、台北市議員林亮君、林亮君特助吳崢、台北市議員林穎孟、民進黨台中市議員黃守達、連江縣黨部主委李問、新北市議員戴瑋姍、基隆市議員張之豪、高雄市議員高閔琳、民調中心主任陳博洲等人。

進步青年連線8日在台北舉行首次會議，討論議題包括三權正常化、二次民主化、一個團結國家等面向，並設定出廢除考監兩院、重整司法院定位、增加不分區立委席次、檢討中華民國制度錯亂、六都體制失衡問題、地方自治改革、賦予18歲公民權、創設國籍領土國旗國號國歌專法、推動國防建制全民參與、建立台灣文化主體性等議題。

黃捷 青年

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