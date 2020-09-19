共機繞台是必要行動 國民黨：完全不能認同國台辦說法

兩岸情勢緊張，大陸解放軍軍機近日以每日近20架次進入我方防空識別區（ADIZ），甚至超越台海中線。國台辦解釋是因應「針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」，國民黨晚間發布新聞稿表示，完全不能認同。

由於近日海峽論壇出席與否，才剛上演一齣國民黨中央與國台辦各說各話的戲碼，國民黨今天新聞稿還完整引述國台辦發言後駁斥，與對岸互動政策是否有所調整也值得關注。

國民黨表示，反對中共任何對台灣具有威脅的軍事行動，此種行為不但威脅台灣安全，增加兩岸擦槍走火的風險，更是破壞東亞區域穩定與和平，完全沒有必要的行為；也強調，台海發生衝突可能性升高，與中共不放棄武力犯台有絕對關係。

國民黨呼籲，中共應宣布放棄武力犯台，才能積累兩岸基本互信；海峽兩岸應以和平解決爭端為最高原則，以交流、對話化解歧見，任何展示武力的行動只會加深疑懼，製造仇恨與對立，對兩岸人民都沒有好處。

國民黨也批評，民進黨政府缺乏有效因應中共軍方連日軍事挑釁作為，建議除派國軍前往監控外，也應想辦法透過政治方式降低兩岸緊張，以免讓台灣民眾繼續陷於戰爭風險之中。

至於美國國務院次卿克拉奇訪台，國民黨表示，肯定美國川普政府願提高國務院訪台官員層級作法，有益於未來雙邊的互動，希望中共正視中華民國主權存在的事實，勿以軍事或非軍事手段阻礙中華民國與他國的官方互動。

國民黨指出，美國與中共當局的競合仍會持續，只要台海兩岸能繼續對話、累積互信，美台關係與兩岸關係將可以不是零和關係，過去國民黨執政時期的「親美和陸」仍可並行不悖，為台灣的生存找到較佳的戰略利基點。