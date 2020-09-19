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兩岸衝突升溫 江啟臣：溝通者被汙名、叫囂者被當英雄
台海局勢緊張，國民黨主席江啟臣下午在臉書發文表示，和平繫於兩岸雙方，國民黨不樂見兩岸對峙情勢升高，兩岸政府應該恢復儘速對話，更應該積極創造有利於累積善意的氛圍，用多元的互動降低戰爭衝突的可能。
江啟臣也向對岸喊話，美方頻對台釋出善意，共軍卻節節升高敵意，正告共軍，過度操演與侵擾，只會將台灣民心越推越遠，更可能讓兩岸關係推向不可逆的惡化局勢，甚至戰爭邊緣；國防部應嚴密備戰，妥善因應，但也要避免擦槍走火。
江啟臣表示，兩岸善意累積越來越困難，疫情間許多不必要的政治操作、網路言論激化、美國大選的政治需求，都讓兩岸民間或官方交往趨於強硬、對立，甚至仇視，這樣的氛圍絕對不利於台海和平穩定發展。
江啟臣說，民進黨政府忽而將對岸形塑成冷血的強大政權，又可立即將對岸當成將崩潰的紙老虎，過一會兒又希望兩岸ECFA不要中止，這樣的政治操作，導致目前輿論對兩岸情勢的認知過於片面與輕忽。
江啟臣認為，當台灣社會氛圍在政治上，普遍仇視對岸，不思重回和平之途，願扮演溝通角色的人被汙名化、叫囂引戰的人被當成英雄，卻又缺乏對於對岸軍事威脅的危機感，恐怕正是維護台海安全的危機。
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