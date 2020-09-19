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民進黨新北黨部插旗中和 盼翻轉深藍選區

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
民進黨新北市黨部今成立中和聯絡處，主委何博文說，未來各區都會成立，並設立通訊軟體群組，選舉期間更能快速動員。記者王敏旭／攝影
民進黨新北市黨部今成立中和聯絡處，主委何博文說，未來各區都會成立，並設立通訊軟體群組，選舉期間更能快速動員。記者王敏旭／攝影

2022地方選舉逐漸接近，民進黨新北市黨部今成立中和聯絡處，主委何博文說，未來各區都會成立，並設立通訊軟體群組，選舉期間更能快速動員。國民黨新北市黨部主委黃志雄則說，中秋節會舉辦各式活動與民眾接觸，未來也會加強IG等社群軟體的經營，盼能更接觸選民。

民進黨首場聯絡處成立大會就選在中和，何博文表示，黨務就是選舉機器，民進黨在中和算是艱困選區，但不論民進黨立委或市議員的表現都非常好，相信把政務、黨務做好，把基層工作做得扎實，即使是深藍的選區，也終究會逐漸的轉變。

何博文也說，成立聯絡處也能直接與基層溝通「美豬美牛」和「共機繞台」等議題，另還會建立LINE群組，未來黨有重要政策訊息、澄清假消息，可透過網路快速讓黨公職了解，未來選舉時候這也是很重要的動員系統。

何博文表示，他上任後主委後，黨部的臉書變得活潑，迄今已有1、200名年輕人加入民進黨，未來回持續透過LINE群組、新科技，跟所有民眾接觸，讓基層黨員第一時間了解黨的訊息。

另外美豬議題引來討論，國民黨新北黨部也正進行食安公投連署，主委黃志雄表示，近期已推動公投為主，目前是第一階段連署，未來會向第二階段邁進，會持續告訴民眾美豬帶來的影響。

黃志雄指出，除連署，中秋節也快到，各區黨部會舉辦中秋聯歡與黨員民眾有互動，各地的議員也針對自己的選區不論在網路或是活動都帶來創意，黨部也會在網路、IG等網路平台多做些工作，來接觸更多的民眾ㄡ

民進黨新北市黨部今成立中和聯絡處，主委何博文（右3）說，民進黨在中和算是艱困選區，相信把政務、黨務做好，即使是深藍的選區，也終究會逐漸的轉變。記者王敏旭／攝影
民進黨新北市黨部今成立中和聯絡處，主委何博文（右3）說，民進黨在中和算是艱困選區，相信把政務、黨務做好，即使是深藍的選區，也終究會逐漸的轉變。記者王敏旭／攝影

民進黨 中秋節

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