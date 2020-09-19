朱立倫、侯友宜成對手？ 侯：永遠好朋友

新北坪林農會100周年，新北市長侯友宜與前市長朱立倫2人均受邀參加，外界認為朱、侯將會是國民黨下任主席與2024總統大選的對手，侯友宜今受訪指出，朱市長是他永遠好朋友，也是曾共事過的好同事、好長官，大家一起努力，讓新北、台灣變得更好。

侯友宜說，坪林農會100周年是他既定要去的行程，碰到朱前市長時聊得非常開心，因為針對對坪林地方農會的發展有共同的想法，希望坪林的文山包種茶，能夠年年得到全國冠軍，以及在好山好水底下有更好的生態旅遊。

侯友宜指出，2人都在談農會大小事情，還有在新北市有些農業發展怎樣做推廣，所以非常謝謝朱前市長給他很多意見，大家一起努力讓新北會更好。