聽新聞
test
0:00 / 0:00
朱立倫、侯友宜成對手？ 侯：永遠好朋友
新北坪林農會100周年，新北市長侯友宜與前市長朱立倫2人均受邀參加，外界認為朱、侯將會是國民黨下任主席與2024總統大選的對手，侯友宜今受訪指出，朱市長是他永遠好朋友，也是曾共事過的好同事、好長官，大家一起努力，讓新北、台灣變得更好。
侯友宜說，坪林農會100周年是他既定要去的行程，碰到朱前市長時聊得非常開心，因為針對對坪林地方農會的發展有共同的想法，希望坪林的文山包種茶，能夠年年得到全國冠軍，以及在好山好水底下有更好的生態旅遊。
侯友宜指出，2人都在談農會大小事情，還有在新北市有些農業發展怎樣做推廣，所以非常謝謝朱前市長給他很多意見，大家一起努力讓新北會更好。
至於2人未來會不會成為對手，侯友宜說，朱前市長跟他相處這麼多年，他們也共事很長一段時間，彼此非常認識與了解，現在每個人所扮演的角色雖然不一樣，只要每個人守著自己工作，認真踏實做好每件事情，我們相信對社會國家一定會有幫忙。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言